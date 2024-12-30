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藍暫緩咨請公布選罷法財劃法 立院曾有三前例

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院會審議「財政收支劃分法」，立法院長韓國瑜（左二）主持議事。記者陳正興／攝影
立法院會審議「財政收支劃分法」，立法院長韓國瑜（左二）主持議事。記者陳正興／攝影

立法院20日院會三讀修正通過三大案，但國民黨卻要求選罷法、財劃法二法延緩咨請總統公布，引發民進黨團總召柯建銘痛批違憲。不過統計立法院公報相關議事紀錄，立院曾有「智慧財產案件審理法」、「菸酒管理法」、「毒品危害防制條例」延緩咨請總統公告的前例，而三法都是為配合政院相關配套修法。

立法院二、三讀完成法律，根據憲法第72條規定，「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之」，但立法院究竟何時該將公文送至總統府與行政院？法律並沒有明文規定。但立法院有議事前例，立法院為配合相關法律案，或因應行政院機關與召委要求，得以延緩咨請總統公布。

例如2007年立法院三讀通過「智慧財產案件審理法」解決智慧財產訴訟爭議，但當時因為智慧財產法院尚未成立，新法就等「智慧財產法院組織法」三讀通過後，立法院一併送公文咨請總統公布。

而1999年立法院三讀通過「菸酒管理法」，開放民間參與菸酒產銷，為台灣近50年菸酒專賣制度的重大變革，但主管機關、稅收等配套措施尚未立法，因此法條三讀後等配套法案「菸酒稅法」、「財政部國庫署組織條例」也三讀後，才一併咨請總統公布，讓三法同時生效。

1997年還有一個例子，立法院三讀通過「毒品危害防制條例」，給予吸食毒品者施以觀察勒戒、強制戒治等處分，但相關勒戒、戒治等機關尚未成立，因此在行政院要求下，立法院配合「法務部戒治所組織通則」、「觀察勒戒處分執行條例」及、戒治處分執行條例」等相關法案完成立法程序，才一併送交總統府公布。

立法院 行政院 財產

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