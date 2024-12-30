新版財劃法波及海保預算 海保署：無助推動海洋正義

中央社／ 高雄30日電

財政收支劃分法修正案三讀通過，海保署估計明年將減少海洋保育各類支出新台幣1.95億元以上。署長陸曉筠說，修法無助推動海洋正義，反而可能讓許多海洋保護工作變得更加艱難。

海洋委員會海洋保育署表示，財政收支劃分法修正後，依行政院主計總處預估，除依法律義務支出預算外，需通刪至少28%預算因應，海洋保育各類支出明年將減少1.95億元以上，影響部分多為補助地方款項。

海保署指出，根據修正草案內容，多項部會編列預算將削減並重創海洋保育長期計畫，如油污化學專業人才培養將減少補助地方270人、海洋廢棄物清理量能預計減少補助地方1700公噸、水質監測點位預計減少補助地方246點及減少2座水質監測站地方補助等。

海保署長陸曉筠表示，財劃修正無助推動海洋正義，反而可能讓許多原本就困難重重的海洋保護工作變得更加艱難，舉凡生物多樣性維護、污染防治、廢棄物治理等，均需要穩定充足資金支持及中央與地方合作，才能實現「潔淨海水」、「健康棲地」及「永續資源」3大目標。

陸曉筠說，海洋保育事務涵蓋面廣、跨越縣市界線，甚至擴及國界，且海洋不會說話，海洋生物不會發聲，十分憂慮海洋沒有選票，擔心地方政府重視度不夠，海洋生物將無法在困境中脫困，治理海洋需要經費，需要人力，沒有充裕的海洋預算，推動海洋保育治理將面臨挑戰。

海保署今天發布新聞稿指出，地方政府主管權責範圍包含海域生態及水質監測、物種保護計畫、藍碳復育、海洋生物多樣性維護、海洋油污染及海運化學品事故應對、海洋廢棄物治理等方面，若相關工作未落實，將讓海洋保育長期計畫陷入困境，並對國家海洋生態系統永續性造成無法估量損害。

廢棄物 水質

延伸閱讀

財劃法修法 劉建國憂恐殃及台大虎尾院區擴建工程

總預算要重編？ 政院財經官員否認

國民黨兩召委行文韓國瑜 延緩咨請總統公布財劃法、選罷法

藍委提暫緩公告選罷法財劃法 柯建銘嗆發動罷免韓國瑜

相關新聞

財劃法修法基隆利多 藍籲中央別縮減補助

立法院修正財政收支劃分法，國民黨基隆市黨部昨喊話，修法應該把餅做大，分配更公平，基隆未來可望每年增加75億元經費，希望不...

角逐下屆台中市長 藍綠4人備戰

2026戰火升溫，市長盧秀燕昨兩場市政行程，都與立院副院長江啓臣合體；何欣純與外交部長林佳龍出席同場活動，政壇關注正國會...

國土功能分區圖再添三縣市 桃園、南投及雲林仍未報

國土計畫法明年四月上路，至今只有16個縣市完成國土功能分區圖提送，衝擊審查進度。內政部國土管理署指出，新北市、台中市及彰...

藍要韓國瑜暫緩兩法公告 綠委郭國文酸心虛：亂修法後遺症

立法院日前三讀修正通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法，國民黨兩名委員會召委卻以一紙公文，要求立法院長韓國...

重申青鳥非民進黨號召 林右昌自嘲：那麼厲害選舉就不會輸

立法院三讀修正三法引發批評，公民團體號召「冬季青鳥在台北」集會抗議。民進黨秘書長林右昌強調，青鳥活動是公民團體自主發起，...

長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。