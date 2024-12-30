新版財劃法波及海保預算 海保署：無助推動海洋正義

財政收支劃分法修正案三讀通過，海保署估計明年將減少海洋保育各類支出新台幣1.95億元以上。署長陸曉筠說，修法無助推動海洋正義，反而可能讓許多海洋保護工作變得更加艱難。

海洋委員會海洋保育署表示，財政收支劃分法修正後，依行政院主計總處預估，除依法律義務支出預算外，需通刪至少28%預算因應，海洋保育各類支出明年將減少1.95億元以上，影響部分多為補助地方款項。

海保署指出，根據修正草案內容，多項部會編列預算將削減並重創海洋保育長期計畫，如油污化學專業人才培養將減少補助地方270人、海洋廢棄物清理量能預計減少補助地方1700公噸、水質監測點位預計減少補助地方246點及減少2座水質監測站地方補助等。

海保署長陸曉筠表示，財劃修正無助推動海洋正義，反而可能讓許多原本就困難重重的海洋保護工作變得更加艱難，舉凡生物多樣性維護、污染防治、廢棄物治理等，均需要穩定充足資金支持及中央與地方合作，才能實現「潔淨海水」、「健康棲地」及「永續資源」3大目標。

陸曉筠說，海洋保育事務涵蓋面廣、跨越縣市界線，甚至擴及國界，且海洋不會說話，海洋生物不會發聲，十分憂慮海洋沒有選票，擔心地方政府重視度不夠，海洋生物將無法在困境中脫困，治理海洋需要經費，需要人力，沒有充裕的海洋預算，推動海洋保育治理將面臨挑戰。

海保署今天發布新聞稿指出，地方政府主管權責範圍包含海域生態及水質監測、物種保護計畫、藍碳復育、海洋生物多樣性維護、海洋油污染及海運化學品事故應對、海洋廢棄物治理等方面，若相關工作未落實，將讓海洋保育長期計畫陷入困境，並對國家海洋生態系統永續性造成無法估量損害。

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