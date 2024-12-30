【重磅快評】自己法案自己卡公布 國民黨是在演哪齣？

國民黨立院黨團提案的公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、憲法訴訟法於20日三讀通過，但到底何時會函請總統府公布，卻遲遲未定。結果今天答案揭曉，原來立法院迄今只將憲訴法送出，選罷法、財劃法則因「審查的委員會召委發函要求延緩咨請總統公布」，尚未送至總統府。這兩個委員會的召委是國民黨籍的陳玉珍和徐欣瑩，也令人好奇，國民黨自己通過的法案，自己又要求暫緩咨請公布，到底是在演哪一齣。

從民進黨立院黨團公布的兩委員函文來看，要求暫緩公布財政收支劃分法的理由，是新法可能涉及114年度中央政府總預算必須重新編列，因此希望暫緩公布新法。換句話說，就是要等114年度中央政府總預算審議通過後，再行公布。至於要求選罷法暫緩公布的理由，則是目前尚有其他選罷法相關條文要修法，所以希望能等其他修法條文也通過後，再一併咨請總統公布。

這兩個說法，都不能構成「要求暫緩公布」的理由。立法院通過的法律案咨請總統公布是法律所明定，也是立法院的法定義務；而兩法雖是出自委員會，但二讀、三讀都是經過院會議決，委員會召委無論如何都沒有權力「要求延緩資咨請總統公布」。更何況，這兩個法案都是國民黨主導通過，在審查、表決時難道沒有想到有其他相關法案待審？沒有想到可能會涉及總預算重新編列與否？如果都沒想到，豈不是坐實民進黨指控「草率立法」為實？

所以這兩個理由，都只是藉口。真實的情況，很可能是一旦新法送交總統府，府院就會提出覆議。而立法院「反覆議」的門檻是立法委員總數的2分之1也就是57席。在韓國瑜16日率團赴美參加美國總統川普的就職典禮後，藍白總席次只剩下58席的脆弱多數，任何閃失，都可能讓「反覆議」過不了關。當然，覆議案還是有15天的彈性期可以議決，立法院大可在韓國瑜等人返台後再處理覆議案。不過當時年關將屆，是否是因為國民黨立委「都已經排好時間出國度假」，所以才不願意處理可能隨之而來的覆議案？

過去這段時間，輿論不斷討論府院能否「不公布、不副署」立法院通過的法律案，在各方壓力下，總統府好不容易宣布「不公布、不副署不是選項」，沒想到國民黨自己出了瞎著，「要求暫緩咨請總統公布」，給了民進黨指控「違憲亂政」的最好理由。只能說，已經在立法院占多數的國民黨，只有自己能打敗自己。

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