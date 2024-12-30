財劃法修法 劉建國憂恐殃及台大虎尾院區擴建工程
立院日前三讀通過財劃法修正，民進黨立委劉建國說，中央須釋出3753億元，衝擊許多既定建設與計畫，恐殃及台大雲林分院虎尾院區二期擴建工程，他會極力向中央爭取讓工程順利完成。
立法院日前三讀通過修正財劃法等3法，行政院擬提出憲法救濟手段。劉建國今天出席東勢鄉老人活動中心動土後，接受媒體聯訪。
劉建國說，財劃法修法，中央須釋出新台幣3753億元撥給地方，將衝擊許多既定建設與計畫，包話國防、外交、衛生醫療等，將無一倖免。
劉建國以台大雲林分院虎尾院區第二期擴建工程為例，前行政院長蘇貞昌2020年核定65億元，隨著物價波動，現在增至111億元，完工後病床數增加，提升醫療量能，達到急重症醫學中心規模，可造福雲嘉嘉等縣市的重症患者。
因擴建工程至今尚未發包，劉建國憂心財劃法修正後將延宕工程時程，但他強調，不論如何，他都會積極與中央相關單位溝通，甚至可能要拜託總統賴清德，讓預算如期到位，工程順利發包、動工。
農業部日前發布，前雲林縣長蘇治芬將接任中央畜產會董事長，期待蘇治芬持續為畜產會帶來嶄新格局與發展動力，積極協助畜牧產業穩健發展。
對此，劉建國肯定蘇治芬資歷豐富且完整，「實至名歸」，可發揮其長才。
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