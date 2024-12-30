4千萬元保釋金湊齊 陳佩琪抵達北院替柯文哲辦保

民眾黨主席柯文哲上周以3000萬元交保後，北檢不服提出抗告，高院撤銷原裁定發回更裁，北院重新召開羈押庭，裁定加保4000萬元，合計7000萬元交保，而且須戴電子腳鐐。

今天下午柯文哲妻子陳佩琪在民眾黨立委、市議員陪同下抵達北院，並在安檢後進入北院辦保。陳佩琪上午前往台北市南昌路上的第一銀行南門分行臨櫃提領3千萬元，行員發現她提領金額甚鉅，於是依規定通報轄區警方，警方得知陳是要籌措柯文哲的交保金後，依規定派員護鈔。 民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案日前裁定3000萬元交保，檢方提抗告後發回重裁，法官裁定柯加保為7000萬元；柯的家人、黨團立委多方籌錢，中午過後湊得另外4000萬元保釋金前往台銀繳錢。記者余承翰／攝影 陳佩琪抵達台北地方法院替柯文哲辦保。記者林俊良／攝影 陳佩琪抵達台北地方法院替柯文哲辦保。記者林俊良／攝影 陳佩琪抵達台北地方法院替柯文哲辦保。記者林俊良／攝影

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