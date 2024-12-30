司法院預算凍結案綠白舌戰 行政法院組織法擇期再審
立法院司法及法制委員會今天審查今年度司法院預算凍結案，民進黨立委鍾佳濱、民眾黨立委黃國昌脣槍舌戰。此外，關於是否修行政法院組織法增設稅務審查官，朝野立委就議程上表達不同意見，因此另定期繼續審查。
立法院司法及法制委員會今天開會，繼續處理113年度中央政府總預算關於司法院主管預算凍結項目共7案等案。
會議進行時，台灣民眾黨立委黃國昌與會議主席民進黨立委鍾佳濱就預算凍結案是否准予備查發生爭執，鍾佳濱指宣讀時在場立委未表達異議，黃國昌則說他從頭到尾表達異議。隨後，鍾佳濱宣布休息，雙方持續爭執。
上午10時30分繼續開會後，未再見嚴重劍拔弩張情形，黃國昌表達不同意解凍所列6項凍結案，最終鍾佳濱宣告另定期處理。
此外，委員會今天也排審司法院函請審議行政法院組織法部分條文修正草案，修法重點包括增設稅務審查官、增訂稅務審查官的職權範圍，以及修正高等行政法院、最高行政法院遴選進用法官助理的規定。
現行行政法院組織法規定，高等行政法院、最高行政法院必要時，得置法官助理，依聘用人員相關法令聘用專業人員。這次修法改為依相關法令聘用或「約用」專業人員。
國民黨立委翁曉玲認為，稅務行政事件審理法草案還沒有審查，也還沒通過，現在就要先審查行政法院組織法，邏輯是否不通、是否適當。
黃國昌指出，今天的組織法修法是配合稅審法一起修正，不可能割離處理，因此他提議組織法應該與稅審法一併審查。
鍾佳濱則認為，可以先就第10條與第15條，即高等行政法院、最高行政法院遴選進用法官助理的規定部分進行逐條討論，讓今天的會議有進度，且討論後也不會將條文送出委員會。
鍾佳濱發言結束後，在野立委離場，在場民進黨立委對於第10條、第15條按照修正條文內容通過，未表達異議。鍾佳濱散會前宣告，法案另定期繼續審查。
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