快訊

改班機遇死劫！前東家起亞虎經理全家罹難 李多慧心痛發聲

美國前總統卡特去世…回憶中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

濟州航空為何不學電影水面迫降？ 內行搖頭：生還率更低的最後選擇

總統「六順和春」春聯亮相 賴蕭手繪貓狗福袋

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。記者侯俐安／攝影
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。記者侯俐安／攝影

2025年將至，總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後首個春聯「六順和春」，意指「事事順利、榮景興盛」，特別的是，今年的賀卡、紅包袋、一元福袋，由賴總統及蕭副總統親自手繪狗貓彩色頭像，象徵台灣是「友愛動物、幸福自由」的國家。

總統府上午公布2025年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，另外，總統府官網全面改版，以「新台灣紅」、「永生青」兩色，從「人民的總統府」出發，傳達「傳承、延展、向前」概念，電子賀卡也將放在總統府官網。

春聯「六順和春」是由文學家白聆題詞、台南市知名書畫家陳吉山揮毫。

總統府秘書長潘孟安表示，「六順和春」代表「事事順利、榮景興盛」，「六」呼意蛇年於十二生肖中排序「六」的意涵，台語的「蛇」為「溜」，有流利順暢之意，「順」代表順遂，「和」寓意和諧，「春」喻生機蓬勃，其音台語為「興盛有餘」之意。

紅包袋、福袋、賀卡由台南設計師李明道操刀。李明道過去曾為羅大佑、伍佰、林強、李宗盛、新寶島康樂隊、張惠妹、五月天等歌手與團體設計專輯包裝、演唱會視覺。

李明道說，賴總統是狗派、蕭美琴是貓派，他邀請正副總統手繪狗貓圖像為主視覺，加上台灣三種原生植物，象牙柿、月桃、瓊崖海棠，象徵台灣有人情味、喜歡貢獻的精神，搭配在一起呈現「友愛動物、植物多樣、幸福自由」的國家，他也建議將狗貓圖像取名，未來可以作為IP角色。

總統府表示，春聯、紅包袋發送，民眾從元旦到1月24日可前往總統府索取；元旦當天，配合總統府開放參觀，上午9時至下午5時都可索取；其他索取時間則是周一至周五平日上午9時至12時；中南部民眾可到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心索取春聯。

總統府說，電子賀卡以紙本賀年卡為基礎，製作成動畫影片。以底圖同心圓和放射狀，象徵聚焦、展望、和平、交融四大祝福。搭配手寫文字「新的一年，我們共同許下，一個平安快樂、自由繁榮的民主未來」，傳達台灣捍衛民主的信念，以及與全民共同期許台灣的美好未來。

總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋。圖／總統府提供
中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋。圖／總統府提供
總統府今天上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。記者侯俐安／攝影
總統府今天上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。記者侯俐安／攝影
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供
總統府網站改版。圖／總統府提供
總統府網站改版。圖／總統府提供

春聯 紅包 總統府

延伸閱讀

出席客家青年論壇 蕭美琴：青年政策是政府施政重點

蕭美琴出席「2024客家青年論壇」

就職考試院長 周弘憲宣示推動防治職場霸凌法制化

蕭美琴跑台中替蔡英文贈匾 何欣純：這個城市還需繼續努力打拚

相關新聞

藍委提暫緩公告選罷法財劃法 柯建銘嗆發動罷免韓國瑜

立法院會先前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團總召柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公...

財劃法修正明年度預算將重編？主計長：沒有呀

行政院發言人李慧芝日前稱，財政收支劃分法修正後未設定生效日期，總統公布後3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。行政院副...

京華城王定宇點她告發 游淑慧反擊：綠辦柯文哲早計畫內

民眾黨主席柯文哲涉京華城政治獻金案遭起訴求刑合計28年6個月。民眾黨立委黃國昌批京華城案是賴清德總統要消滅民眾黨陰謀，立...

總統「六順和春」春聯亮相 賴蕭手繪貓狗福袋

2025年將至，總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後首個春聯「六順和春」，意指「事事順利、榮景興盛」，特別的是，今年...

總預算要重編？ 政院財經官員否認

「行政院發言人李慧芝只是說《財劃法》修法後，行政機關會受到很大影響，但還不需要重編明年總預算！」財政部長莊翠雲、主計總長陳淑姿30日備詢時都說114年總預算沒有要重編，只是行政院表達施政上可能的窒礙難行之處。針對當沖降稅尚未展延，莊翠雲表示會先徵收、後退稅，但希望不要變成這樣。

國民黨兩召委行文韓國瑜 延緩咨請總統公布財劃法、選罷法

立法院會20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法。不過，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。