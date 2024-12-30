總統「六順和春」春聯亮相 賴蕭手繪貓狗福袋

2025年將至，總統府公布總統賴清德、副總統蕭美琴上任後首個春聯「六順和春」，意指「事事順利、榮景興盛」，特別的是，今年的賀卡、紅包袋、一元福袋，由賴總統及蕭副總統親自手繪狗貓彩色頭像，象徵台灣是「友愛動物、幸福自由」的國家。

總統府上午公布2025年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋，另外，總統府官網全面改版，以「新台灣紅」、「永生青」兩色，從「人民的總統府」出發，傳達「傳承、延展、向前」概念，電子賀卡也將放在總統府官網。

春聯「六順和春」是由文學家白聆題詞、台南市知名書畫家陳吉山揮毫。

總統府秘書長潘孟安表示，「六順和春」代表「事事順利、榮景興盛」，「六」呼意蛇年於十二生肖中排序「六」的意涵，台語的「蛇」為「溜」，有流利順暢之意，「順」代表順遂，「和」寓意和諧，「春」喻生機蓬勃，其音台語為「興盛有餘」之意。

紅包袋、福袋、賀卡由台南設計師李明道操刀。李明道過去曾為羅大佑、伍佰、林強、李宗盛、新寶島康樂隊、張惠妹、五月天等歌手與團體設計專輯包裝、演唱會視覺。

李明道說，賴總統是狗派、蕭美琴是貓派，他邀請正副總統手繪狗貓圖像為主視覺，加上台灣三種原生植物，象牙柿、月桃、瓊崖海棠，象徵台灣有人情味、喜歡貢獻的精神，搭配在一起呈現「友愛動物、植物多樣、幸福自由」的國家，他也建議將狗貓圖像取名，未來可以作為IP角色。

總統府表示，春聯、紅包袋發送，民眾從元旦到1月24日可前往總統府索取；元旦當天，配合總統府開放參觀，上午9時至下午5時都可索取；其他索取時間則是周一至周五平日上午9時至12時；中南部民眾可到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心索取春聯。

總統府說，電子賀卡以紙本賀年卡為基礎，製作成動畫影片。以底圖同心圓和放射狀，象徵聚焦、展望、和平、交融四大祝福。搭配手寫文字「新的一年，我們共同許下，一個平安快樂、自由繁榮的民主未來」，傳達台灣捍衛民主的信念，以及與全民共同期許台灣的美好未來。 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。圖／總統府提供 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供 中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋。圖／總統府提供 總統府今天上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，會中展示「六順和春」春聯。記者侯俐安／攝影 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供 總統府30日上午舉辦中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版公布記者會，賀年卡、紅包袋、一元福袋上的貓狗頭像，是賴清德總統、副總統蕭美琴手繪。圖／總統府提供 總統府網站改版。圖／總統府提供

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