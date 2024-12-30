藍委提暫緩公告選罷法財劃法 柯建銘嗆發動罷免韓國瑜

立法院會先前通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團總召柯建銘今天表示，立法院未依法函請總統公告法令，竟然出自國民黨籍召委的一紙公文，民進黨團要求立法院長韓國瑜立即處理，否則將發動罷免國民黨立委。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，柯建銘指出，立法院三讀通過公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法修正案，民進黨團不接受這樣的結果，一定會提出釋憲及暫時處分，而行政院也會提出覆議案，然而行政院目前僅有收到憲法訴訟法。

柯建銘說，經過他昨天詢問韓國瑜，竟然起自內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍來函，「中華民國行憲以來，從來沒有發生召委發函，要求通過的法令不可以公告」，國民黨團既違法又違憲，韓國瑜豈能不下台，「違法違憲到如此程度，可以不下台嗎？」

柯建銘直言，立法院現在的地下院長，就是國民黨團總召傅崐萁，民進黨團有意將其扶正，然後發動罷免韓國瑜，請傅崐萁趕快準備沐猴而冠。

柯建銘批評，國民黨團不斷使用雕蟲小技，召委竟然可以決定不公布法令、韓國瑜直接交由議事處處理，背後的主使者就是傅崐萁，民進黨團要求立即韓國瑜處理，否則會如影隨形地包圍他，「馬上把公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法送到行政院，這是民進黨團的重要立場。」

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院三讀通過法律案，必須送交總統府及行政院，總統必須在10天內公告，這些都是憲法的規定，國民黨團選擇性咨請公告，完全就是把法案當成肉票、想要藉此綁架其他法案，背後就是地下院長傅崐萁在下指導棋。

民進黨團書記長蔡易餘則說，韓國瑜聲稱不會被國民黨鷹派綁架，但是卻承認傅崐萁是地下院長，滿腦子只想著要率團到美國參訪，放任立法院的程序於不顧，希望他還是要有院長的尊嚴，不要繼續被傅崐萁指使下去。

柯建銘表示，民進黨團要求韓國瑜立即處理，否則明天馬上就會提告韓國瑜、傅崐萁、徐欣瑩、陳玉珍、立法院秘書長周萬來等人，同時也會發動扶正傅崐萁、罷免韓國瑜等行動，如果今天不馬上行文給行政院，明天就是大家約好在法院相見，身為立法院長應當回頭是岸，「你們只有一條路，就是等著被罷免吧。」

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