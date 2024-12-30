國民黨兩召委行文韓國瑜 延緩咨請總統公布財劃法、選罷法

立法院會20日三讀通過修正公職人員選舉罷免法、憲法訴訟法、財政收支劃分法。不過，國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩、財政委員會召委陳玉珍27日發文給立法院長韓國瑜，建請延緩咨請總統公布選罷法、財劃法修正條文。

立法院人士指出，國民黨籍內政委員會召委、財政委員會召委在27日發文給韓院長，要求選罷法、財劃法依照議事前例「延緩咨請暫緩公布」，而按照議事前例延緩公布未有時間限制，韓國瑜已發文交議事處處理。

徐欣瑩文中指出，20日三讀通過修正的選罷法部分條文，修正內容為有關罷免案提議人、連署人應附身分證影本等，與內委會甫審查通過「選罷法第75條及第90條條文修正草案」等6案，內容涉及罷免案通過門檻等事項，具有重大關聯性，為求修法周延，請依立法院議事先例，三讀通過之法律案，為配合相關法律案一併公布，或應行政機關或審查會召集委員之請求，得延緩咨請總統公布。

陳玉珍在文中提到，立法院20日三讀通過修正的財劃法部分條文，恐涉及明年度中央政府總預算案可能需要重新編列，但明年度中央政府總預算案正在立法院各委員會審查中，財劃法部分條文公布施行，可能涉及公布後應配合修正該總預算案相關事宜，為避免影響明年度度中央政府總預算案的審查時程及審議結果，將財劃法修正條文延緩請總統公布。

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