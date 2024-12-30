總預算要重編？ 政院財經官員否認

「行政院發言人李慧芝只是說《財劃法》修法後，行政機關會受到很大影響，但還不需要重編明年總預算！」財政部長莊翠雲、主計總長陳淑姿30日備詢時都說114年總預算沒有要重編，只是行政院表達施政上可能的窒礙難行之處。針對當沖降稅尚未展延，莊翠雲表示會先徵收、後退稅，但希望不要變成這樣。

官員幫發言人更正

行政院發言人李慧芝日前說，《財劃法》修法沒有設定生效日期，總統一旦公布，3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。國民黨立委林德福質詢時詢問莊翠雲是否有此事？莊翠雲回應說，李慧芝那天發言只是表達修法後，行政機關在施政上可能的窒礙難行之處。陳淑姿也說，總預算沒有要重編。

莊翠雲解釋，行政院記者會所提「重編」的說法可能被誤解，但修法確實對中央財政造成壓力，需削減部分支出以適應新的財政分配機制。

國民黨立委賴士葆也詢問此事，行政院副秘書長李國興則回應說，李慧芝原意是針對《財劃法》修法後未明定施行日期，所產生的嚴重衝擊表達憂心，「並不是要重編」；行政院尚未收到財劃法修正公文，收到後，會在憲政賦予的權益且合法的情況之下，提出相關救濟措施。

財政部盼降稅速通過

另外，《證券交易稅條例》的當沖降稅措施，由於立法院尚未三讀通過延長，因此產業界非常焦急。民進黨立委李坤城質詢時說，當沖降稅延長實施若來不及在31日三讀，券商調整系統、加班問題都很棘手，該如何處理？莊翠雲表示，可能會遇到先徵收、後退稅情況，非常複雜，希望不要演變成這樣的情況。

莊翠雲還指出，現在對資本市場而言，處於不安定的狀況，真的希望當沖降稅延長實施在31日順利完成三讀，1月1日元旦休市、1月2日股市開盤、1月6日交割，後續行政流程，財政部會盡力縮短，以利接軌實施，讓券商、股民、社會大眾安心。

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