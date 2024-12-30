三大民生法案將審議 立委將在國會跨年

《老人福利法》、《就業服務法》與當沖降稅上周還沒審完，立委們可能要在立法院跨年了！立法院24日決議27日要審4大法案，但在漫長討論下，僅有《公益揭弊者保護法》通過。目前還有65歲以上、所得稅率未達20%的長者可獲全額健保補助、80歲以上免巴氏量表與當沖稅減半尚未處理。

六都老人已免繳健保

針對《老人福利法》修正草案，所得稅率未達20%的長者可獲全額健保補助。國民黨立委蘇清泉表示，六都已經在實施65歲以上的老人，在排富的情況下由地方政府幫忙繳交健保費，非六都的屏東、嘉義、雲林等縣市都沒有享受到，非六都人口有600多萬人沒納入，這叫健保平權、醫療平權嗎？

「排富綜合所得稅稅率要多少可以討論，但修法一定要過！」蘇清泉認為，要用5%、12%還是20%都可以再討論。但民進黨立委林楚茵指出，不論是讓綜所稅率未達20%的長者不用繳健保費，或是再修正動議讓綜所稅率未達5%的長者不用繳健保費，都是「加重青年負擔健保保費」的壓力，完全不公平。

巴氏免評影響產業

另外，國民黨也希望修改《就業服務法》第46條，讓滿80歲以上，或70至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估（免巴氏量表）。則引發勞團不滿。台灣勞工陣線協會指出，此不僅將現行老人照顧服務推向家庭化、市場化的深淵，未來更勢必對國內長照從業人員、中高齡就業機會的嚴重衝擊。

產業界則相當關注《證券交易稅條例》修正草案，將現股當沖交易證券的交易稅減半優惠措施延長至2027年底，稅率維持千分之1.5（原本是千分之3）。財政部指出，當沖降稅若來不及在31日三讀，後續因應措施相當複雜，除將涉及券商相關程式調整及徵退程序，也恐因不確定可否通過影響市場成交量，希望立法院儘速審議通過此案。

當沖降稅盼今年過

立法院過去爆發多次衝突，但在27日三黨則是以漫長討論進行修法，並未爆發嚴重議事衝突。雖然漫長發言過去各黨都有共識，但也不排除還會有再次爆發衝突的可能，31日的院會將審議《老人福利法》、《就業服務法》與當沖降稅，各界都相當關注。







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