財劃法修法 客委會：再與地方討論預算權責區分

多名藍營立委今天批評客家委員會主委古秀妃，在預算未審查前就表達會被刪減、造成鄉親恐慌。古秀妃強調，是依財政收支劃分法修法後要刪除新台幣3000多億元來推估，後續會再與地方討論預算及權責區分。

古秀妃24日於台中受訪時表示，財劃法修正通過，各部會預算刪減將近30%，對推動語言文化保存、公共建設影響很大，經費已無法支應，她很抱歉，「中央接下來幾年沒能力照顧地方」。

立院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分。立委關切財劃法修法，中央政府將釋出新台幣3700多億元給地方，對客委會業務是否影響。

多名藍營立委在質詢時批評，24日尚未審查客委會預算，行政院、主計處是否會重編預算也未定案，古秀妃卻擅自表達預算刪減，造成客家鄉親恐慌。

古秀妃備詢時表示，是扣掉法定的支出之後，根據財劃法修法通過要刪除3000多億元來推估，各部會可能會要刪減約28%的額度，會影響的部分可能包含公共建設、比較大型的案子，新版財劃法的經費將無法支持。

古秀妃說，未來待行政院指示後，就會和地方政府研商關於預算及權責如何區分。

另外，立法院財委會今天安排行政院、主計總處與財政部列席專題報告「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」。會前行政院主計總處主計長陳淑姿接受媒體訪問時表示「沒有要重編總預算案」。

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