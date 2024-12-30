影／爭議三法案未全送政院 柯建銘批韓國瑜違法亂政
日前立法院朝野衝突中通過的爭議三法案，包括選罷法、憲訟法、財劃法，立法院卻只送憲訟法到行政院，而選罷法和財劃法並沒有送出，讓行政院是否提覆議無從進行。
民進黨團總召柯建銘上午舉行記者會批立法院院長韓國瑜違法亂政，諷刺的呼籲國民黨團總召傅崐萁一起來罷免韓國瑜，準備當立法院院長。
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