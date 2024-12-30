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直播張惠妹演唱會挨批 立委陳瑩致歉喊「阿妹我愛你」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
陳瑩直播張惠妹演唱會遭網友質疑違法。圖／摘自臉書
陳瑩直播張惠妹演唱會遭網友質疑違法。圖／摘自臉書

天后張惠妹連兩周攻大巨蛋，民進黨立委陳瑩29日到場朝聖，卻在壓軸及安可時開臉書直播，時間將近20分鐘，遭網友批評「帶頭違法」，成最壞示範。陳瑩今針對未經思考開設直播的輕率行為，向張惠妹及其經紀公司、歌迷致歉，她今早也致電張惠妹哥哥請託轉達歉意。

張惠妹「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演售票網站拓元上清楚記載，現場嚴禁直播，也將保留法律追訴權；據現行著作權法規定，若是沒有徵得視聽、音樂著作之著作財產權人及表演人同意，直播即有可能構成著作權侵害，需負擔民、刑事責任。

昨晚，陳瑩看見張惠妹搭著熱氣球升空，即嘗試第一次直播，阿妹唱到「三天三夜」時，她再度打開臉書直播，包含後面的2首安可歌曲「別在傷口灑鹽」、「我可以抱你嗎」，全程為19分20秒，違法行為讓網友搖頭，認為「立委帶頭違法，Hen棒」、「可以直播嗎？這樣沒有版權問題嗎？」。

遭網友質疑之後，陳瑩隨即在直播後約2小時刪光所有直播影片。她今天發文致歉，文中提到阿妹出道至今一直是她最喜歡的歌手，同為台東人，昨天在演唱會現場看到代表台東特色的熱氣球，更是感動興奮到不行，而未經思考開了直播。

陳瑩指出，她要為輕率行為向阿妹及經紀公司和所有的歌迷致上最深最深的歉意，今天一早也特別致電阿妹的哥哥請他轉達歉意。文末，她也感謝阿妹行銷台東，「張惠妹是台東的驕傲！原住民的驕傲！阿妺我愛你」。

台東 直播 陳瑩

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