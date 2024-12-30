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總統府網站改版首曝光聚焦人民基石 網頁內藏彩蛋

中央社／ 台北30日電

總統府網站將於今天晚間10時全新改版，設計總監李明指出，新版網站展現總統府是「共築人民基石」的意象，並用這個基石乘載台灣人民，延續古今、連結全台灣；另外，他說，網頁內藏彩蛋，當「五長燈」亮起來，觸發彩蛋後，象徵五長都開始上班、總統府開始運作起來。

總統府今天召開「中華民國114年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版」公布記者會。

府方表示，總統府網站將於今晚10時全新改版，這次改版品牌識別與設計理念以「人民的總統府」出發，網站版面與資訊排版全面提升，打造更符合現代使用者需求且展現台灣多元精神的形象網站。

負責總統府網站改版的設計總監李明表示，這次改版花費團隊超過半年以上時間，希望打造更中性、易用的網站，展現總統府是「共築人民基石」的意象，並用這個基石乘載台灣人民，延續古今、連結全台灣。

李明說，設計理念著重「積累傳承」、「人民的總統府」，品牌識別設計透過延展、向前，並結合總統府建築外型，包括廊帶、柱子、堆疊的紅磚等，進行動態化處理，展現光影交錯下建築向外延伸、色彩繽紛特點，象徵總統府深厚的歷史積累與不斷向前的進步精神。

除此之外，他說，網站內頁展現由穩定向上的結構貫穿，強調總統府在歷史與現代間的平衡，並作為共築人民的基石，可以乘載台灣人民，「帶有延續和連結的概念」，象徵「匯聚歷史基石，共築未來藍圖」。設計細節是「以人民為主體」的價值理念，從資訊版面調整到互動元素設計，讓使用者輕鬆獲取資訊，並與總統府核心理念產生深度連結。

李明說，網站改版選用「新台灣紅」、「永生青」兩個色調。「新台灣紅」象徵幸福與活力，代表台灣人民對美好生活的追求，「紅」也有傳統文化中的吉祥意象，透過現代科技著墨，新台灣紅在視覺上更加亮眼，看起來更跳脫、更有活力，展現台灣在全球創新領域領先地位。「永生青包含台灣的海、山、島等，貫穿整個台灣樣貌，象徵台灣人不屈不撓精神，台灣人對自然生態與持續進步的生生不息。

他說，網站還有互動彩蛋。設計團隊發想時，埋入巧思，以總統府特有「五長燈」出發，設計互動性設計元素，透過右鍵點擊觸發彩蛋彈窗互動效果。當「五長燈」亮起來，觸發彩蛋後，也象徵五長都開始上班、總統府開始運作起來。

李明表示，彩蛋設計不僅增添趣味，也讓更多民眾參與其中，探索品牌識別背後的故事，進一步深化對總統府形象的認識，加強連結。

網站 總統府

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