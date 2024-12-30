客委會114年預算逾43億 重傳播、客庄創生

2024年12月20日的立法院會，朝野爆發肢體衝突，在全國面前上演全武行。1987年時任立委朱高正因時任立委周書府三度打斷其發言，憤而摔飛周書府，開啟我國首次議會暴力。自此之後，「中華民國立法院打架鬧事」成為普遍認知，某一段時間中，立法院不是打架就是打架，國際形象受損。究竟是誰讓台式民主與打架鬧事掛上等號？該怎麼做才能解決這種現象？一切或許可以從1987年民進黨增額立委朱高正跳上主席台說起。...

2024-12-30 12:50