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客委會114年預算逾43億 重傳播、客庄創生

中央社／ 台北30日電

根據客委會預算，114年度編列約新台幣43.7億元，較上年度增加約10.7%，其中以「客家傳播行銷計畫」編列12.7億元、「客庄創生」編列11.9億元較為顯著。

立法院內政委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於客家委員會及所屬部分。根據資料，客委會114年度歲出預算共編列43億7036萬4000元，較113年度比較增加4億2217萬8000元，約增10.7%。

其中114年度編列1億3711萬8000元辦理「客家族群主流化發展計畫」政策主流化及知識主流化經費，較113年度增加2288萬7000元，約增20%，主要辦理伯公照護站「青銀共融」及國際青年志工服務。

「客庄創生及環境營造計畫」編列11億9361萬8000元，較113年度增加2億7657萬8000元，約增30.2%，推動客庄生活交流中心政策，提升公共設施空間品質與機能。

「客家語言深植計畫」編列7億3751萬8000元，較113年度增加2595萬4000元，約增3.6%；「客家藝文發展計畫」編列3億3835萬3000元，較113年度增加2493萬9000元，約增7.9%；「客家－文化傳薪．接軌國際亮點計畫」編列3億5798萬6000元，較113年度增加2086萬2000元，約增6.2%。

此外，114年度編列12億7451萬4000元辦理「客家傳播行銷計畫」，較113年度增加1億9999萬3000元，約增18.6%，獎勵補助客家多元影視音內容產製。

114年度人事費、其他基本行政工作維持、交通運輸設備及公建經費編列3億3125萬7000元，較113年度減少1030萬1000元，約3%，主要減列「三六九客庄產業數位升級計畫」科技計畫經費。

客委會 客家

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