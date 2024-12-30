中美斷交那一晚 影響了宋楚瑜與錢復的未來

美國前總統卡特，以一百歲高齡去世。對國人而言，卡特任內最知名作為，就是與中國大陸「關係正常化」，與中華民國斷交。斷交消息一出，引發台灣民眾憤慨不已，來台商討未來雙方關係的美國代表團，車隊一度在松山機場外被圍堵抗議，讓美方人員虛驚一場。此外，錢復與宋楚瑜兩位未來的重要官員，當時分別是43歲與38歲，他們在斷交事件中，也各自扮演了重要角色。

隨著華府與北京關係愈走愈近，中美斷交愈來愈宛如希臘神話中，即將墜下的達摩克利斯之劍，但美方始終不願意明說。1978年12月15日下午，駐華大使安克志打電話給新聞局副局長宋楚瑜，希望安排次日上午9時晉見蔣經國。安克志沒說原因，只表示「奉美國國務院訓令，有重要事情必須向總統單獨報告」。宋聯絡七海官邸，蔣同意。

當天深夜11時40分，安克志又來電表示，希望會面提前到明天上午7點鐘。宋楚瑜問：「是不是『那件事』要發生了？」安克志說：「我奉命不能在這個地方提。」宋楚瑜立刻表示：「如果是這麼重要的事，應該現在就見，不是明天上午。」安克志表示必須請示華府，半小時後回覆可以提前見蔣。宋趕到七海官邸，時間是16日凌晨零時30分，蔣經國早已就寢，他進入官邸摸黑走到蔣經國臥室，打開燈，走到床前搖醒蔣經國。蔣躺在床上問：「什麼事？」宋說：「安克志大使緊急求見。」蔣又問：「什麼事？」宋說：「詳情不清楚，可能是中美關係發展的問題。」不久錢復（外交部次長）也趕到，凌晨2時10分，安克志抵達七海官邸，向蔣經國報告卡特總統的決定。

卡特總統在白宮發表談話，宣布與中國大陸建交，是華府時間15日晚間9時（中原標準時間16日上午10時）。換言之，美方本來打算在宣布斷交前1小時，才通知中華民國，後來改為3小時。在宋楚瑜的建議下，多爭取到半個晚上的反應時間。

為了討論未來雙方關係模式，美國政府由副國務卿克里斯多福率團來台。宋楚瑜負責每天談判後，向中外新聞界報告談判進度與我方立場。英挺外表與流暢口才迅速引起矚目。第二年1月，新聞局長丁懋時調外交部次長，宋楚瑜代理局長，不久真除。宋在局長職務上積極任事，成為知名度最高的新聞局長，為未來的政壇之路打下基礎。

如果說中美斷交給了宋楚瑜展現才華的機會，錢復則是因此背了黑鍋。27日晚間，克里斯多福一行人飛抵台北，松山機場外早已被抗議者包圍得水洩不通，憤怒的民眾還以雞蛋、棍棒等攻擊座車，讓美方成員飽受驚嚇。談判開始時，錢復代表我國宣讀聲明，措辭強烈批評批評美方，包括宣稱代表團來台是「美國政府錯誤決定後的減輕災害步驟」，並痛斥卡特政府以人權為標榜，卻承認殘暴的中共政權，實為一大諷刺：聲明並要求，雙方未來關係只能在政府對政府之下進行。

錢復多年後回憶，那份聲明是自己外交生涯中，唯一一次從頭到尾讀稿。因為內容是總統官邸發出，要求逐字宣讀。錢復曾問送文稿來的宋楚瑜，能否修改措辭？宋回答沒辦法。錢復說，這番話加上遭到群眾攻擊的驚嚇，讓美方代表惡感滿溢，反而不利於斷交後雙方模式的談判，自己也一度成為美方不歡迎的黑名單。

蔣經國本來希望由錢復擔任斷交後的駐美代表，但美方不同意，表示雙方關係已經是非政府交流，如果派現任外交官，就等於是換湯不換藥。蔣經國只得派已經退休的前駐紐約總領事夏功權為首任代表，錢復直到1983年初，才得到美方同意，出使華府成為第三任代表。 1978年12月29日下午，新聞局副局長宋楚瑜在台北賓館向中外記者說明我國政府對中美談判的立場。圖／聯合報系資料照片 1978年12月27日晚間，美國副國務卿克里斯多福﹙右二﹚飛抵台北松山機場，向中外記者發表聲明。右三為外交部次長錢復、左為美國駐華大使安克志。圖／聯合報系資料照片

商品推薦