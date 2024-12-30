財劃法修正明年度預算將重編？主計長：沒有呀

行政院發言人李慧芝日前稱，財政收支劃分法修正後未設定生效日期，總統公布後3天內就會生效，明年度總預算可能需重編。行政院副秘書長李國興解釋，李的原意是針對未明定施行日期所產生的衝擊表達憂心，並非重編；行政院主計總處主計長陳淑姿也否認重編一事。

財劃法修正後，中央須增加釋出3753億餘元，對明年度度總預算案扣除法律義務支出後，影響比例達28%。國民黨籍財委會召委陳玉珍今排定「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告。

會前媒體詢問陳淑姿是否要重編預算，她強調「我們沒有要重編呀」，本月26日（上周四）國民黨立委林德福曾詢問財政部長莊翠雲「你們（財政部）可以任意說預算重編，現在都在審，你們講話算數嗎？」莊翠雲當時回嗆：「我們有說過重編嗎？」，今天莊翠雲則不發一語，未接續回應。

國民黨立委林德福今天質詢時詢問，陳淑姿、莊翠雲是否聽到行政院聲稱要重編預算，財主單位立場是否與行政院不同？陳搖頭，莊則說「不是沒有聽到」，但李慧芝發言只是表達修法後，行政機關在施政上可能的窒礙難行之處，但預算編列很重要、茲事體大，本周就是114年度，施政必須往前。

林德福追問，若最後仍維持財劃法修法，財政部有信心克服施政窒礙？若無法是否辭職下來？莊翠雲說，財政部努力減少財劃法修法爭議，凝聚最大共識，也稱「她對個人去留沒有任何堅持」，共同努力使財劃法有更好調整。

林德福質疑，近4年來每年政府超徵稅收都達4500億元，財源會不足？陳淑姿說明，超徵稅收是暫時性，修法則是結構性，近12年來中央財政收支就有6年財政短差。

行政院秘書長李國興回應國民黨立委賴士葆質詢時也提出解釋，李慧芝原意是針對財劃法修法後未明定施行日期，所產生的嚴重衝擊表達憂心，並非要重編；他透露行政院尚未收到財劃法修正公文，收到後會在憲政賦予的權益且合法的情況之下，提出相關救濟。 國民黨籍財委會召委陳玉珍今排定「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告，主計長陳淑姿（左）、財政部長莊翠雲（右）。記者邱德祥／攝影 主計長陳淑姿否認要重編預算。

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