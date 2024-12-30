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高鐵南延拍板 李柏毅批陳菁徽收割 轉彎幅度堪比吳敦義

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委李柏毅。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委李柏毅表示，行政院長卓榮泰院長宣布高鐵南延屏東確定採「高雄方案」，國民黨立委陳菁徽隨即在臉書放上「成功爭取」字樣圖卡，但過去國民黨不斷阻撓高雄方案，現在為了收割竟辯稱成是高雄市前市長韓國瑜的功勞，轉彎的幅度堪比曾說過白海豚會轉彎的另一位高雄市前市長吳敦義。

李柏毅指出，陳菁徽昨天在臉書貼出在質詢時爭取高鐵高雄案，又說還了當年的韓國瑜公道。他要幫陳菁徽科普當年高鐵高雄案歷史，當年是韓國瑜不承認、反對高鐵南延案，還稱作南沿線是「盲腸線」，怎麼會今天變成了韓的政績？

李柏毅說，過去阻礙頻頻阻礙高雄發展的就是國民黨，自己還不知道打臉自家人？高鐵早在1993年核定路線、1999年開工，之所以高雄方案無法跟鐵路地下化一併施工，就是當年吳敦義核定站點計畫不周。

李柏毅進一步點名國民黨高雄前立委黃昭順，2006年還率眾大鬧鐵路地下化動工典禮、就是要「卡」建設。且2010年吳敦義擔任行政院長任內，和交通部長毛治國再給高雄方案一記殺球「不具可行性、否決延伸線」，完全不顧南部城市發展，才讓高雄到現在還在補20年前的破網。

李柏毅表示，當年國民黨總統參選人韓國瑜曾說若當上總統，行政院規劃的這條「盲腸線」，不同意、也不會承認，韓的實際主張就是反對高鐵南延，至於要不要進市區僅是對路線的評論。現在國民黨立委為了收割顛倒是非，要把這一切的功勞歸到韓國瑜的名下，但無論是政策規畫還是執行成果，韓國瑜根本毫無貢獻。

李柏毅感嘆，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線，到接下來即將實施的高雄方案，都需要大量的中央經費支持，這些資源被藍白修「財劃法」惡奪，變成六都財源增幅最少的城市，未來建設經費下落都成了問號。

國民黨 韓國瑜 高鐵

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