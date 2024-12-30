2024神回顧／「柯P涉貪遭起訴、國會改革」上榜！大選年「這事」最火 十大政治新聞揭曉

十大必知政治新聞

2024年政壇發生多起重大事件，像是年初的總統大選，賴清德當選總統，民進黨首次在執政8年後再奪得政權。而民眾黨主席柯文哲因涉貪遭起訴，其相關新聞成為全國關注的焦點，聲量高居第一。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，這一結果並不令人意外。柯文哲作為第三大黨的主席，先前參選總統時聲勢浩大，而此次遭到羈押的新聞事件，對許多人來說充滿震撼性。同時，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民也指出，總統賴清德上任後積極打擊貪腐以累積政績，而柯文哲和鄭文燦的涉貪案成為媒體報導的焦點。配合法院的偵辦進度，這類新聞的聲量自然容易被推高，也在一定程度上轉移了民眾對國內經濟問題的關注。

潘兆民進一步分析，台灣目前經濟呈現「高科技產業表現亮眼，但傳統產業表現不佳」的兩極化現象，例如一些傳產因無法加入國際組織而受到關稅衝擊，變成「關光慘業」。網路溫度計DailyView》根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計整理出2024年十大政治新聞，帶你迅速了解國家大事。

No.10 雙城論壇

2024年兩岸關係持續緊張，民進黨延續對中政策，堅持主權獨立，同時加強國防建設與國際合作。中國則在軍事與外交上對台施壓，繼續強調「一國兩制」立場，並通過經濟誘因吸引台灣民眾與企業。而國民黨在兩岸關係中扮演著緩和與務實溝通的角色，積極推動經貿合作與文化交流。2024年除了4月有前總統馬英九主導下促成的馬習二會，12月也迎來台北上海雙城論壇。

雙城論壇自2010年開始舉辦，台北、上海每年輪流主辦，今年由台北擔任東道主，迎接上海的嘉賓。雙城論壇12月17日登場，今年主題定調「智慧治理、永續未來」，台北市長蔣萬安在雙城論壇中呼籲，兩岸應多點對話、少點對峙，「多一點和平橄欖枝、少一點衝突的酸葡萄，多一點漁船燈火的點綴夕陽、少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」。而上海副市長華源致詞時宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。這也是中國疫情解封後，第一個正式宣佈恢復陸客團赴台旅遊的中國城市。有網友表示，「不要來真的比較好」、「陸客錢都花在中資企業，台灣是能賺多少」。

No.9 總統賴清德520就職演說

YouTube／賴清德

總統賴清德5月20日就任中華民國第十六任總統，就職演說上，賴清德表示，新政府將秉持「四個堅持」原則，不卑不亢，維持現狀。他強調，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於全體國民，有中華民國國籍者，皆為中華民國國民，他進一步指出，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，引起中國不滿。有網友表示，「真心希望世界和平」、「全心全力以赴支持賴清德總統」。

賴清德6月受訪時重提「互不隸屬」論述，「我講的是事實，而且這個事實，我不是第一個講，我完全沒有挑釁的意思」。而他在10月國慶演說時，又再一次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，強調中華民國已經在台、澎、金、馬落地生根，民主自由在這塊土地上成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

No.8 新竹市長高虹安涉貪案一審有罪

新竹市長高虹安(停職中)，在擔任立委期間，因涉嫌浮報助理費、詐領加班費，不法所得46萬多元，遭檢方依貪污罪起訴。台北地方法院7月26日一審判處高虹安有期徒刑7年4個月，褫奪公權4年，內政部也對其新竹市長之職進行停職處分。這天也是高虹安涉貪以來的聲量最高點，有網友表示，「犯法就該關，但其他貪污案請一視同仁」、「詐騙、殺人都沒判這麼重」。

高虹安主張無罪，在判決公布後宣布退出民眾黨，她在停職期間雖然未頻繁更新社群平台，也未接受媒體採訪或公開活動，但仍勤走基層與地方人士維持互動。12月第一次公開露面是在12月15日，她受邀出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，不少民眾也向高虹安送暖，「加油、市長好棒」。目前其案件仍在司法程序上訴中，未來發展持續受到關注。

No.7 選罷法修正案三讀過關

網友提供

朝野立委2024年多次因「公職人員選舉罷免法修正草案」發生衝突，國民黨從基隆市長謝國樑罷免案觀察到，現行選罷法規定容易操作罷免，因為罷免門檻不高，且連署審查過程有非常多的弊病，因此國民黨團力拚本會期完成選罷法修正案三讀。而民進黨方面認為，藍白要修選罷法的唯一目的就是避免謝國樑事件重演，不管是提高罷免門檻還是增加連署難度，都在閹割人民的罷免權、逃避人民監督，民進黨團誓言全力阻擋。

選罷法修正草案12月16日通過初審，國民黨立委以人牆和膠帶封門，阻止民進黨立委進入會議室，僅用約3分鐘通過初審，引發程序正義爭議。選罷法修正案12月20日三讀過關，未來罷免連署需附身分證影本。同日也是選罷法聲量最高點，有網友表示，「很合理，不然一堆幽靈人口」、「又要提釋憲啦」。

No.6 國會改革法違憲、青鳥行動

FB／經濟民主連合

這一年來國會改革法案在立法院引發激烈爭論，主要涉及總統國情報告常態化、強化立法院人事同意權、藐視國會罪以及正、副院長記名投票等議題。支持者認為有助於提升國會透明度和問責性，反對者則擔心可能導致行政與立法部門之間的權力衝突。其中聲量最高點出現在5月28日，一群反對者展開青鳥行動齊聚街頭，全台15縣市串連，有網友表示，「羨慕這群不用上班、上課的人」、「尊重這些人，但希望他們知道自己到底在反對的是什麼就好」。

立法院6月通過了國會改革法修正案，但行政院認為該法案窒礙難行所以提出覆議，然而覆議案未獲通過，隨後民進黨聲請釋憲，大法官認為法案中有關「聽取總統國情報告」、「聽取報告與質詢」、「人事同意權行使」、「調查權行使」、「聽證會舉行」、「藐視國會罪」六大部分，幾乎都違憲，但關於「不得反質詢」規定，因無立法理由參考，且被質詢人不得反質詢乃理所應當，憲法法庭認不違憲。

No.5 勞動部霸凌案

FB／勞動部

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務員，疑遭受長官-北分署長謝宜容職場霸凌，導致該名人員在辦公室輕生，震驚社會。根據勞動部第二份職場霸凌案的調查報告，該公務員的輕生與謝宜容的職場霸凌行為有直接關聯。然而，勞動部第一份調查報告並未將輕生原因歸咎於謝宜容的霸凌，甚至認為謝宜容對同仁的要求是「立意良善」。此事件引發社會廣泛關注和輿論譴責，批評焦點集中在謝宜容及勞動部的調查過程。最終，謝宜容被記兩大過並遭免職，前勞動部長何佩珊也因此辭職下台。此外，謝宜容在12月底又被調查出涉及貪污、挪用公款的案件，目前已遭羈押禁見。

這案件的聲量最高點出現在11月20日，總統賴清德發文向勞動部發生憾事的同仁家屬、受影響的公務同仁致上歉意，並表示政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，將全面調查事實真相。有網友表示，「輿論炸鍋了才想到深切檢討」、「謝謝總統」。

No.4 前桃園市長鄭文燦涉貪遭羈押

前桃園市長鄭文燦因涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，7月5日被桃園地檢署傳喚到案，檢方認為他涉犯貪污罪且有勾串共犯、證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見。鄭文燦7月6日生日當天以500萬元交保，這天也是相關聲量最高點，有網友表示，「他不是第一個，也不會是最後一個」、「夜路走多了 終於得到生日大禮包」。

檢方不服提出抗告，後來桃園地院重開羈押庭，裁定以1200萬元二度交保，但檢方再次抗告，桃園地院7月11日三度開羈押庭，裁定鄭文燦收押禁見。檢方8月27日依貪污罪正式起訴鄭文燦，並求處有期徒刑12年。桃園地院認定鄭文燦涉案重大，且有逃亡之虞，但無羈押必要，於是被羈押48天的鄭文燦在8月29日以2800萬元交保，被限制住居、出境、出海。鄭文燦表示，從政以來，公而忘私不貪不取，會捍衛自己的清白。

No.3 基隆市長謝國樑罷免案

基隆東岸商場爭議成為基隆市長謝國樑罷免案的導火線，該罷免案於10月13日進行投票，這是繼2020年高雄市長韓國瑜罷免案後，第二次有縣市首長面臨罷免。最終結果顯示，不同意票多於同意票，謝國樑罷免案未能通過。對此，謝國樑表示這次過程並不容易，說到激動處不禁哽咽落淚。同一天也是謝國樑罷免案聲量的最高點，有網友表示，「選輸了就罷免，有完沒完」、「勞民傷財」。謝國樑在罷免案結果揭曉後承諾，要與罷樑的公民團體對話，他在12月15日邀請罷樑案領銜人戴璟安到市府座談，戴璟安提出十項市政缺失，希望市府重視並具體改善。謝國樑回應說，會在兩週內的市務會議討論並回覆，讓雙方在市政的期待上有更多的交集。

No.2 中華民國第16任總統、第11屆立委選舉

2024年是全球大選年，1月有台灣大選，11月有美國大選，整年至少有48個國家舉辦各類選舉，全世界陷入選舉熱潮。其中台灣大選聲量最高點出現在1月13日，這天是中華民國第16任總統、第11屆立委選舉投票日，最終由民進黨候選人賴清德當選，但民進黨在立委選舉中失去第一大黨地位。在立委席次部分，國民黨、民進黨、民眾黨均未過半，形成三黨制衡的局面，而民眾黨在本次選舉中取得8席立委，成為關鍵少數。

這次選舉結果反映出台灣選民對多元政治勢力的期待，有網友表示，「當了10年柯粉，今天雖然輸了，但我還是很驕傲」、「今天起，我們有8席立委，有每年1.5億政黨補助款，讓發展地方組織、培養年輕縣市議員有了更多底氣，兩年後再拚一次」。

No.1 民眾黨主席柯文哲涉貪遭起訴

民眾黨主席柯文哲涉貪案被視為2024年台灣政治最重大事件之一，對未來的總統選舉及民眾黨的形象帶來巨大衝擊，也引發關於司法透明性和政治影響力的廣泛爭論。柯文哲12月26日因涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪、刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名遭檢方起訴，北檢針對違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年、木可公司部分政治獻金量處6年徒刑、眾望基金會背信罪量處2年6月，共量處28.6年徒刑，併科罰金5000萬元，褫奪公權10年。民眾黨立委黃國昌指控司法不公，並要求即刻釋放柯文哲。這天也是柯文哲涉貪相關聲量最高點，有網友表示，「找到證據了嗎？」「收到的錢在哪」；但也有人認為，「判得好」。

羈押庭法官12月26日問柯文哲，如果讓你交保，你會按時來開庭嗎？柯文哲回答：「我是第三大黨主席，如果我落跑，民眾黨就垮了」，於是柯文哲12月27日凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年12月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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