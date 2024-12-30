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影／一早就咆哮 黃國昌批鍾佳濱要暴力攻擊我嗎？ 鍾反嗆：開始碰瓷囉！

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今繼續處理2024年度中央政府總預算關於司法院主管預算凍結項目，但民眾黨立法委員黃國昌（右）不滿主席鍾佳濱（左）「直接討論第三案」，雙方唇槍舌戰。記者王宏舜／攝影
立法院司法及法制委員會今繼續處理2024年度中央政府總預算關於司法院主管預算凍結項目，但民眾黨立法委員黃國昌（右）不滿主席鍾佳濱（左）「直接討論第三案」，雙方唇槍舌戰。記者王宏舜／攝影

立法院司法及法制委員會今繼續處理2024年度中央政府總預算關於司法院主管預算凍結項目，但民眾黨立法委員黃國昌不滿主席鍾佳濱「直接討論第三案」，雙方唇槍舌戰。鍾解釋宣讀上次議事錄議事錄確認、更正之預算凍結書面報告也已通過，但黃質疑不需要立委同意嗎？鍾說「剛剛念過了啊」黃回「我表示異議啦」雙方槓起來。

黃國昌在會議開始時先質疑，12月30日排預算解凍案，但明天是31日，意思是「一次全部執行完」是這樣嗎？

鍾佳濱表示，本日議程原是吳宗憲要主持，因事出突然，未能在上周排定，因此才在今天排審行政法院組織法，雖然今天是30日，立法院還是有義務審竣。

司法院會計處長楊順成表示，今天討論的如有關電腦部分，因今年度的預算經同意後，要讓預算執行。黃國昌說，上次不同意才沒解凍， 不是說你送來委員會一定要通過，沒這回事，這次卻解釋「只是要查照」，邏輯不是這樣。

黃指12月30日解凍要做什麼？什麼叫「盡力來執行」？他聽不懂，何況沒解凍，看起來對運作也沒影響，反而解凍是全部花一花嗎？他「全都反對」，並指更正報告「全部都在寫作文」，解凍的意義何在？

但司法院解釋，如第三案資訊處有關WIFI的問題，要增加頻寬，目前已建置到一半，如今解凍，必須變更科目快速執行，若未解凍，影響到的是帳目上的調整。

對於為何直接討論到第三案？黃國昌和鍾佳濱起了口角，休息時間鍾佳濱走下台、黃國昌的位置，黃嗆「你要暴力攻擊我嗎？」，鍾說「開始碰瓷囉？開始造謠了嗎？」

黃國昌說「癱瘓會議的是今天的主席鍾佳濱，主席唸完就算了喔？從頭護航到尾」，鍾則說「剛剛在徵詢時，你根本沒有異議」

司法院 鍾佳濱 黃國昌

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