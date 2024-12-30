明年度總預算將因財劃法修正重編？政院、主總給答案

藍白聯手三讀修正「財政收支劃分法」，行政院發言人李慧芝曾稱明年度總預算甚至需要重新編列。立法院財委會今邀行政院、主計總處專題報告，報告時並未提及預算是否重編，僅重申修法造成中央財政負擔、事權應隨錢權移轉，並未提及預算重編與否，也同聲期盼立法院儘速審議明年度中央政府預算案，以利後續政策執行。

國民黨籍財委會召委陳玉珍今排定「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」專題報告，行政院副秘書長李國興、主計長陳淑姿代表出席，並備質詢。

李國興指出，2025度中央政府總預算案雖有賸餘209億元，但併計特別預算後，歲入歲出仍差短1789億元。且行政院已核定納編前瞻基礎建設特別預算的個案計畫，2026及以後年度待編列數合共4212億元，仍需回歸總預算納編，中央政府整體財政負擔仍相當沉重。

李國興指出，立法院修正財政收支劃分法，中央須再增加釋出財源3753億元，占整體歲入9%，且一般性補助款亦不得少於修正施行前一年度預算2501億元編列，將嚴重影響中央政府推動各項政策的財政能力。

主計總處則列出修法後對中央預算的8大衝擊，包括無法如期籌獲各式重大武器裝備，將嚴重衝擊建軍整備，影響癌友、罕病等民眾使用新藥及護理人員獎勵等；若預算不足支應撥補勞保基金，則嚴重衝擊勞保基金財務，影響勞工請領退休金權益。

陳淑姿強調，財劃法修法後地方自有財源將大幅增加，甚至部分縣市獲配中央統籌分配稅款及一般性補助款已大於其2024年度歲出預算規模，無須再自籌財源。基於錢隨事權移轉原則，收入劃分宜搭配事權檢討，修正相關行政作用法，移撥合理業務予地方政府辦理。

陳淑姿指出，2025年度中央政府總預算案刻正於立法院審議，中央43個主管部會已有33個已經完成初步審議，另10個尚陸續審議中，另地方政府預算也已大部分完成審議，22個縣市，其中20個已在議會完成審議，僅剩2個縣市尚未完成審議。期望立院能盡速審議通過，以利各項施政順利推動。

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