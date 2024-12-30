新聞幕後／朝野暗自角力 綠勸不動劉世芳

國土計畫法延期與否，朝野暗自角力，雲林縣長張麗善日前宴請藍營立委、拜訪白營立委，遊說在野陣營支持農業權入法；內政部持續向朝野溝通，部長劉世芳也親自致電地方首長。不過，朝野展延呼聲更大，新法延期幾成定局，藍綠均有意以「時間換取空間」，傾向先延期、後處理農業權。

國土法預計明年四月上路，行政部門相關配套制定龜速、農業發展地區劃設標準不一，各地反彈聲浪四起，國民黨立委提案延緩上路，討論初期，內部有不同聲音，認為「民進黨每次都把國民黨當煞車皮，然後再回過頭來批評國民黨，『得了便宜還賣乖』」。不過，隨著愈來愈多藍營立委提案展延，內部意見也逐漸收攏。

然而，展延只是緩兵之計，雲林縣府提出農業權概念，希望可以將農業權入法，張麗善更於十二月五日率縣府團隊、專家學者到立院拜會民眾黨團、國民黨團。據了解，在野陣營原則上支持農業權入法。國民黨立委許宇甄、張嘉郡提出攸關農業權的「國土法增訂第卅二條之一條文草案」也於十一月廿九日逕付二讀。

由於國土法展延、農業權入法已過協商冷凍期，國民黨團在上周五院會變更議程，將國土法列為討論事項第九案，最快明天就有機會三讀。

目前朝野對展延有一定默契，中南部的民進黨立委也都有提案，朝野正在形成最大共識，朝不表決方向邁進；但農業權意見分歧大，藍營憂貿然闖關恐模糊替農民爭取權益的美意，打算以時間換取空間，先展延再處理農業權入法。據悉，張麗善也能接受此策略。

執政黨內部也對國土法延期與否陷入分歧。目前府院態度放軟，願「順應局勢」，與行政院長卓榮泰日前對外所稱「尊重立院」論述一致，但劉世芳態度相當堅定，曾有人形容她「連府院也勸不動」、「拆彈決心十足」，有綠營立委當面勸劉「看看現實」，憂心強推將增加施政仇恨值，「結果就是反映在二○二六選舉」。

據了解，支持延後的綠營立委多來自農業縣，內部也不滿農民權益未獲保障，但內政部角色尷尬，畢竟農業權理應由農業部主責，但農發條例卻未一併配套調整。民進黨人士認為，農業權已從公平正義問題轉為政治問題，儘管各界支持，卻已成雲林張家與民進黨之戰，不如先延期、再細緻討論農業權補償，找尋共識。

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