聽新聞
0:00 / 0:00

「展延等於判國土法死刑」 學者反對展延 籲農業權入法

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
成功大學規劃與設計學院院長張學聖。圖／聯合報系資料照片
成功大學規劃與設計學院院長張學聖。圖／聯合報系資料照片

朝野對國土計畫法延期上路有默契，新法至少展延兩至六年。不過成功大學規劃與設計學院院長張學聖昨疾呼，展延六年等於判國土法死刑，現階段若讓農業權入法，對接農業部的農政資源投入，才能解決目前修法爭議。

張學聖說，國土計畫推動至今近卅年，當初研擬國土計畫是為了面對無秩序發展、農地破壞及不當開發等問題，若展延四到六年，等於判國土計畫死刑，各縣市國土計畫要重做，彼此又會互相比較或猜疑，且數年後政治局勢不一樣，屆時展延必然再發生，所以應讓國土法上路，用計畫引導發展、控制違規。

「這不只是國土署的事，這是國家的事。」張學聖感嘆，農業部至今仍無法清楚交代農業堆疊式給付是什麼，為何不清楚公布出來，讓大家看看政府對土地差異性的補助到底是什麼，「你愈劃農一，我給你補助支持愈多，讓農民開開心心地去務農，不是很好嗎？」

對於國民黨立委提案在國土法中增訂農業權，張學聖說，反正農業部慢吞吞，不如乾脆在國土法明定農業部必須依農地劃設結果，給予適當的支持。不過，他認為條文使用「補償」不夠精準，建議使用「給付」、「支持」，因為憲法雖然保障財產權，但同時也規定土地具有社會義務，稱補償於法理不通。

雲科大科法所教授王服清說，國土法劃設的農地不能改變身分，農民本人不能提出個案變更，而要由縣市政府提出且中央同意，若中央不同意，可能一限制使用就數十年，對農地很不公平。

王服清指出，大法官會議解釋一再強調，一旦法律造成土地所有權無法期待的限制，形成特別犧牲的情形，沒有法定補償條款是違憲的土地限制，內政部長劉世芳卻說「農業發展權」的概念是把農地水泥化；他反過來說，沒有將補償條款入法，才是農地在法制上形成水泥化。

國土法 農地 農業部

延伸閱讀

蘇治芬接任中央畜產會董事長 農業部今早證實

川普上任將迎財政挑戰 經費從哪來？經濟學家曝「全世界最大地主」

農業部：助綠色照顧站長者喝國產鮮乳或保久乳 細節仍在討論

完成國土功能分區劃設 高市：保障既有土地使用權益

相關新聞

國土法最快明闖關 藍先拚展延

國土計畫法明年四月上路，但國土功能分區圖尚未繳齊，國民黨立院黨團評估，理想狀況是展延和農業權入法同時三讀，但綠營有意見，...

新聞幕後／朝野暗自角力 綠勸不動劉世芳

國土計畫法延期與否，朝野暗自角力，雲林縣長張麗善日前宴請藍營立委、拜訪白營立委，遊說在野陣營支持農業權入法；內政部持續向...

「展延等於判國土法死刑」 學者反對展延 籲農業權入法

朝野對國土計畫法延期上路有默契，新法至少展延兩至六年。不過成功大學規劃與設計學院院長張學聖昨疾呼，展延六年等於判國土法死...

罷免門檻達標遭騷擾及關心 葉元之：還怎有時間做事？

罷免活動仍熱，不少民團持續連署，其中罷免國民黨立委葉元之團體「既凹之則罷之」昨宣布，罷免連署書已達到最低門檻2382份，...

一路罵民進黨、造謠講成敬重 劉靜怡要柯建銘、沈伯洋拿出證據

立法院大法官人事同意權投票當天，民進黨團祭出黨紀要求對台大國發所長劉靜怡投下不同意票，黨團總召柯建銘當時指出，總統提名大...

影／蔡壁如：從未說要選黨主席 再批起訴書黑暗 感謝各方直言支持

民眾黨前立委蔡壁如今天到彰化縣田尾鄉參加張天府領御旨繞境大典時回應媒體表示，她從沒有說她要選黨主席，但對於彰化縣議長謝典...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。