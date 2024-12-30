「展延等於判國土法死刑」 學者反對展延 籲農業權入法

朝野對國土計畫法延期上路有默契，新法至少展延兩至六年。不過成功大學規劃與設計學院院長張學聖昨疾呼，展延六年等於判國土法死刑，現階段若讓農業權入法，對接農業部的農政資源投入，才能解決目前修法爭議。

張學聖說，國土計畫推動至今近卅年，當初研擬國土計畫是為了面對無秩序發展、農地破壞及不當開發等問題，若展延四到六年，等於判國土計畫死刑，各縣市國土計畫要重做，彼此又會互相比較或猜疑，且數年後政治局勢不一樣，屆時展延必然再發生，所以應讓國土法上路，用計畫引導發展、控制違規。

「這不只是國土署的事，這是國家的事。」張學聖感嘆，農業部至今仍無法清楚交代農業堆疊式給付是什麼，為何不清楚公布出來，讓大家看看政府對土地差異性的補助到底是什麼，「你愈劃農一，我給你補助支持愈多，讓農民開開心心地去務農，不是很好嗎？」

對於國民黨立委提案在國土法中增訂農業權，張學聖說，反正農業部慢吞吞，不如乾脆在國土法明定農業部必須依農地劃設結果，給予適當的支持。不過，他認為條文使用「補償」不夠精準，建議使用「給付」、「支持」，因為憲法雖然保障財產權，但同時也規定土地具有社會義務，稱補償於法理不通。

雲科大科法所教授王服清說，國土法劃設的農地不能改變身分，農民本人不能提出個案變更，而要由縣市政府提出且中央同意，若中央不同意，可能一限制使用就數十年，對農地很不公平。

王服清指出，大法官會議解釋一再強調，一旦法律造成土地所有權無法期待的限制，形成特別犧牲的情形，沒有法定補償條款是違憲的土地限制，內政部長劉世芳卻說「農業發展權」的概念是把農地水泥化；他反過來說，沒有將補償條款入法，才是農地在法制上形成水泥化。

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