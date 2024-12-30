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國土法最快明闖關 藍先拚展延

聯合報／ 記者黃婉婷王千豪林銘翰／台北報導
「國土計畫法」擬明年4月30日上路，國民黨立院黨團日前舉行記者會提出主張，國土計畫法暫緩實行4至6年，讓行政部門有充裕時間與各縣市農會、農民充分溝通，建立完善子法、配套措施和補償辦法，否則貿然上路將會是一場災難。記者屈彥辰／攝影
「國土計畫法」擬明年4月30日上路，國民黨立院黨團日前舉行記者會提出主張，國土計畫法暫緩實行4至6年，讓行政部門有充裕時間與各縣市農會、農民充分溝通，建立完善子法、配套措施和補償辦法，否則貿然上路將會是一場災難。記者屈彥辰／攝影

國土計畫法明年四月上路，但國土功能分區圖尚未繳齊，國民黨立院黨團評估，理想狀況是展延和農業權入法同時三讀，但綠營有意見，白營也認為不宜倉促，藍營擬優先闖關延期，再處理農業權，目前國土法修正草案已過一個月協商冷凍期，最快明天闖關。

國土法要求全國廿二縣市今年六月底前繳交國土功能分區圖，至今只有十六個縣市完成提送，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣尚未繳交，衝擊審查進度；朝野立委提出廿七個修法版本，盼展延上路二至四年，歷經初審、協商，朝野對展延雖有初步共識，但期程仍待討論。

此外，雲林縣長張麗善多次疾呼農業權入法，國民黨立委許宇甄張嘉郡等人也提出國土計畫法第卅二條之一修正草案（農業權補償條文），明定土地劃入農業區的人民，可依不同分區及限制強度給予合理補償，由中央核撥專款，並借鏡國外提出農地發展權轉移制度，無農地縣市應到農業縣「租地」、「買農地發展權」。

目前此案已排入明天立法院會討論事項第九案，延期、農業權補償條文有望一併闖關。儘管朝野有共識修法展延，國民黨內卻陷入角力。張嘉郡主張「農業權先入法、不堅持延期」，她強調，內政部不反對農業權，但與農業部橫向溝通有問題，產生太多誤解，甚至汙名化農業權，她希望能先入法，後續執行細節還有時間再討論；另一派則認為「延期先行，再談農業權」，在延期階段周延配套，兩派如何整合，就待國民黨團大會整合拍板。

民進黨內雖有立委力主如期上路，或試圖爭取分階段上路，但主張展延的農業縣立委憂制度不一徒增困擾，應先延期周全配套，並認為負擔更多糧食安全的縣市，應透過農發條例給予更多支持，或調整財劃法分配指標，與內政部同樣不埋單藍委主張。

民眾黨立委張啓楷表示，國土法爭議很大，可能要從長計議；針對農業權入法，民眾黨團認為此方向可支持，現在應好好討論，但不要急迫處理。

內政部不願延期 質疑農業權入法

對國土法展延幾成定局，甚至出現農業權入法新戰場，內政部堅定強調國土法能杜絕土地不當炒作，確保資源永續發展，延期上路並非好解方。

內政部強調，至於農業權，內政部強調，農業權談的是農民從事農業生產的權利，不符合法制上的「特別犧牲」，不應與國土計畫混為一談，也不該與「農業發展權」概念有所混淆；內政部質疑，未釐清議題就貿然入法，將破壞土地秩序，影響民眾合法權益及土地合理使用發展。

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