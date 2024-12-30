國土法最快明闖關 藍先拚展延

國土計畫法明年四月上路，但國土功能分區圖尚未繳齊，國民黨立院黨團評估，理想狀況是展延和農業權入法同時三讀，但綠營有意見，白營也認為不宜倉促，藍營擬優先闖關延期，再處理農業權，目前國土法修正草案已過一個月協商冷凍期，最快明天闖關。

國土法要求全國廿二縣市今年六月底前繳交國土功能分區圖，至今只有十六個縣市完成提送，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣及雲林縣尚未繳交，衝擊審查進度；朝野立委提出廿七個修法版本，盼展延上路二至四年，歷經初審、協商，朝野對展延雖有初步共識，但期程仍待討論。

此外，雲林縣長張麗善多次疾呼農業權入法，國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人也提出國土計畫法第卅二條之一修正草案（農業權補償條文），明定土地劃入農業區的人民，可依不同分區及限制強度給予合理補償，由中央核撥專款，並借鏡國外提出農地發展權轉移制度，無農地縣市應到農業縣「租地」、「買農地發展權」。

目前此案已排入明天立法院會討論事項第九案，延期、農業權補償條文有望一併闖關。儘管朝野有共識修法展延，國民黨內卻陷入角力。張嘉郡主張「農業權先入法、不堅持延期」，她強調，內政部不反對農業權，但與農業部橫向溝通有問題，產生太多誤解，甚至汙名化農業權，她希望能先入法，後續執行細節還有時間再討論；另一派則認為「延期先行，再談農業權」，在延期階段周延配套，兩派如何整合，就待國民黨團大會整合拍板。

民進黨內雖有立委力主如期上路，或試圖爭取分階段上路，但主張展延的農業縣立委憂制度不一徒增困擾，應先延期周全配套，並認為負擔更多糧食安全的縣市，應透過農發條例給予更多支持，或調整財劃法分配指標，與內政部同樣不埋單藍委主張。

民眾黨立委張啓楷表示，國土法爭議很大，可能要從長計議；針對農業權入法，民眾黨團認為此方向可支持，現在應好好討論，但不要急迫處理。

內政部不願延期 質疑農業權入法

對國土法展延幾成定局，甚至出現農業權入法新戰場，內政部堅定強調國土法能杜絕土地不當炒作，確保資源永續發展，延期上路並非好解方。

內政部強調，至於農業權，內政部強調，農業權談的是農民從事農業生產的權利，不符合法制上的「特別犧牲」，不應與國土計畫混為一談，也不該與「農業發展權」概念有所混淆；內政部質疑，未釐清議題就貿然入法，將破壞土地秩序，影響民眾合法權益及土地合理使用發展。

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