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柯文哲昨交保 江和樹：阿伯竟說「不要針對民進黨」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹（左)說，柯文哲交保後很看得開，並向江等人表示「不要針對民進黨」、「相信司法」。圖／聯合報系照片
民眾黨台中市黨部主委江和樹（左)說，柯文哲交保後很看得開，並向江等人表示「不要針對民進黨」、「相信司法」。圖／聯合報系照片

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方對柯文哲等人提抗告，台灣高等法院今撤銷原裁定發回北院更裁。民眾黨台中市黨部主委江和樹今向企業主借300萬，下午急趕北院，如再度交保盼派上用場。江說，柯文哲態度是「不要針對民進黨」、「相信司法、勇敢面對。」

江和樹說，柯文哲交保後，在聊天時還提到「不要針對民進黨」。江說，因連謝長廷都開砲說「柯文哲收賄證據薄弱」，並斷言會因此爭議迭起，他們相信綠營還是有明辨是非的人。柯文哲還向江和樹等人士表示，「相信司法」，他（柯）會勇敢面對。

江和樹說，觀察柯文哲，這次「看得很開」，最掛心的是老父生病、家人處境，但對其他人沒有微詞，「堅信司法會還給自己公道」、「人性有善的一面！」

但江和樹為柯文哲抱不平，江說，柯文哲以前的弱點就是太相信人，包括李文宗等人搞出「木可公司」一堆事，連北院裁定交保，柯都是最後籌到錢才出來的人。

北院昨凌晨裁定柯文哲交保，江和樹等人一路護柯文哲出法院。江和樹說，聽到北院又要開羈押庭，他嘆氣說，「如果這次柯文哲沒有被打死，就是給柯反撲的機會！」

江和樹馬上找到中部友柯企業主借了300萬，江說，民眾黨中央黨部無力出交保費，只能各地幫忙。他說，企業主肯借錢，也是相信柯文哲，他拿錢往北院趕，希望聽到柯文哲再度交保，這筆錢可派上用場。

司法 柯文哲

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