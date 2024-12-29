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已擬好論述？柯文哲重開羈押庭 游淑慧點出起訴書細節：似乎有串供嫌疑

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柯文哲重開羈押庭 游淑慧點出起訴書細節：似乎有串供嫌疑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員游淑慧。(本報系資料照)
國民黨台北市議員游淑慧。(本報系資料照)

民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金等案3千萬交保，檢察官抗告、高院撤銷發回，北院將重開羈押庭。國民黨議員游淑慧認為，柯文哲沈慶京等交保，後續還是要擔心有串供疑慮，因她看完整本起訴書，發現這4個月來很多細節，似乎都有串供嫌疑。

「都像是已經準備好的論述..」也是議會京華城調查小組召集人的游淑慧說，檢方起訴書中有搜到一張柯文哲先前被羈押前，曾手寫一張紙條寫著「高雄國賓、ㄧ千多容積率」，可見柯文哲在進看守所前，就寫好京華城攻防，果然這四個月來，民眾黨一直對外拋出高雄國賓容積率議題。

游再舉陳智菡作為證人時，將民眾黨競選小物拿來與「小英商號」類比，游說，這似乎也是準備好的論述，因照理說柯文哲羈押4個月不知外面的偵辦進度，不過日前接押庭，柯文哲竟然也提出小英商號當例子，還有調查小組成員問的問題都很像在套話？

游淑慧說，檢察官的起訴書內也提到，民進黨很早就開始打京華城案議題，今年一月監察院調查報告出來後幾個月，沈慶京就很多次call柯文哲「何時見面？」議會調查小組快成立時，起訴書也提及葛樹人也call柯文哲「刪簡訊」，還回沈慶京都刪了，甚至用微信通知柯文哲，游問，如果都沒有什麼、都不緊張，怎麼會要有莫名其妙的「什麼時候見面」、「刪簡訊」訊息？

游淑慧認為，現在民眾黨一直放話檢方起訴度證據薄弱，但其實這是比較級，因大家看鏡週刊報導寫太多，不過以那個帳冊看，那個EXL表，因除了小沈1500那一筆外，其他很多人都認了，那應該就是一個可信的帳冊，那個EXL表顯然不是一個莫名其妙的EXL，那是一個帳冊，檢察官藉此來證明，帳冊是真實且存在。

柯文哲 民眾黨 游淑慧

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