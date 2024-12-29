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重開羈押庭 柯文哲下午離開住處預計前往北院

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲下午出門赴北院應訊，比預計時間提早，媒體蜂擁上前亂成一團。記者邱德祥／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲下午出門赴北院應訊，比預計時間提早，媒體蜂擁上前亂成一團。記者邱德祥／攝影

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被告全交保，檢方立刻對其中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人提起抗告，台灣高等法院今以4理由裁定撤銷原裁定，發回北院更裁。

北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲下午離開住處赴北院應訊，比預計時間提早，媒體蜂擁上前。

北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲下午出門赴北院應訊，比預計時間提早，媒體蜂擁上前亂成一團。記者邱德祥／攝影
北檢柯案4人抗告成功發回，台北地院預計今天下午三點重開羈押庭，台北市前市長柯文哲下午出門赴北院應訊，比預計時間提早，媒體蜂擁上前亂成一團。記者邱德祥／攝影

成功 李文宗 柯文哲

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