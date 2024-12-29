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罷免門檻達標遭騷擾及關心 葉元之：還怎有時間做事？

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委葉元之。圖／本報資料照片
立委葉元之。圖／本報資料照片

罷免活動仍熱，不少民團持續連署，其中罷免國民黨立委葉元之團體「既凹之則罷之」昨宣布，罷免連署書已達到最低門檻2382份，也是送給葉的「生日禮物」。葉受訪反嗆，他就職根本還沒滿一年，這樣每天被騷擾，那正事都不用做了，這些罷團就是拿著民進黨中央廚房那套到處亂。

罷團「既凹之則罷之」昨表示，罷免連署書收件數在上周達到2382分，已達標第一階段門檻達標，而選在28日公布，是因為適逢葉50大壽「歡迎各位大德，一起來祝福他，明年順利全職跑通告，不用這麼辛苦兼兩份差了。」

葉元之稍早接到記者電話表示自己在忙，稍晚回覆。葉回電時無奈表示，罷免團體真的很沒品，挑在人家生日時公布，導致昨天一整天接一堆電話，今天又陸續接到很多詢問，這樣每天被罷團騷擾或要回應各界的關心，自己正事都不用做了。

葉元之指出，重點在於自己就職根本還沒一年，不懂罷團在亂什麼，現在自己生日被罷團亂、跑公祭也被民進黨議員嘲諷、市民享受新北歡樂耶誕城也要被罷團到處貼宣傳影響。

葉元之還批，這些罷團就是拿著民進黨中央廚房那一套論述，但實際上根本沒有內容，且一點風度都沒有，那該區民進黨前立委在任時，國民黨或民團也沒有去亂，且該立委還反而拿時間去上摩鐵；反觀自己做正事卻被騷擾，很多支持者也說「看到他們就煩。」

罷團「既凹之則罷之」昨表示，罷免連署書收件數在上周達到2382分，已達標第一階段門檻達標，而選在28日公布，是因為適逢葉50大壽「歡迎各位大德，一起來祝福他，明年順利全職跑通告，不用這麼辛苦兼兩份差了。」圖／取自Threads
罷團「既凹之則罷之」昨表示，罷免連署書收件數在上周達到2382分，已達標第一階段門檻達標，而選在28日公布，是因為適逢葉50大壽「歡迎各位大德，一起來祝福他，明年順利全職跑通告，不用這麼辛苦兼兩份差了。」圖／取自Threads

民進黨 罷免 葉元之

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