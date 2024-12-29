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影／蔡壁如：從未說要選黨主席 再批起訴書黑暗 感謝各方直言支持

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
民眾黨前立委蔡壁如說她從沒有說她要選黨主席，也感謝在民眾黨最低靡時，各方對民眾黨的支持。記者林宛諭／攝影
民眾黨前立委蔡壁如說她從沒有說她要選黨主席，也感謝在民眾黨最低靡時，各方對民眾黨的支持。記者林宛諭／攝影

民眾黨前立委蔡壁如今天到彰化縣田尾鄉參加張天府領御旨繞境大典時回應媒體表示，她從沒有說她要選黨主席，但對於彰化縣議長謝典林的支持，和綠營前駐日代表謝長廷對起訴書的直言都表示感謝，也重申主席柯文哲「被押人取供，要你入罪」是司法很黑暗的一天。

蔡壁如今天說，她從沒說要選黨主席，這些都是媒體說的，她是一個制度的捍衛者，黨部目前就是中央委員和中央評議委員的選舉，黨有黨的規定，柯文哲的任期基本上是到2026年的12月31號，如果發生什麼事情，黨部應該會有規劃，應該要由黨部的黨章來做解釋，外面其實不需要多加揣測，這些揣測都是造成黨內部的分裂分化，外面也不需要去見縫插針，對民眾黨所有的黨公職人員做這種鬥爭跟分化，也要譴責這樣子的行為跟媒體文化，黨有黨的制度，該怎麼做就怎麼做，此時此刻要選的是中央委員，而沒有黨主席的這個話題，也沒有副主席的這個話題。

她也說，他們都很關心柯文哲主席，但因法官有相關規定，要去見面前，是否要先報備，還要再看看，先讓主席好好休息後，過幾天再去問他好不好。

對於近日民眾黨中央委員江和樹指彰化縣議長謝典林要幫蔡壁如競逐民眾黨黨主席，謝典林甚至透過議會發出聲明表示「我幫蔡壁如前立委，就是在幫忙拯救柯文哲，民眾黨才不會泡沫化，也為下一次藍白合能夠成功打下堅實基礎」。

蔡壁如今天說，在民眾黨這麼低靡下，很感謝議長的支持，謝議長應是認為台灣要有多黨政治存在，而不是只藍綠，有機會再跟他說謝謝。

對於主席柯文哲涉入京華城及政治獻金案遭台北地檢署起訴，並求處28年6月重刑，甚至連綠營律師出身的前駐日代表謝長廷也認為對於犯罪要件收賄證據確實薄弱了點，交出這樣起訴書，未來可能會有爭議。

蔡壁如說，起訴書出來後，相信不只是謝長廷先生，甚至很多綠營比較高層的，都覺得這份起訴書實在太蒼白無力，情緒用語太多，完全沒有直接證據，都是從旁推敲引用，在法律面前是要講證據的，這份起訴書根本就是司法上很黑暗的一天，這樣一個押人取供，或者就是要你入罪的態勢太明顯，她也感謝謝長挺公正直言。

蔡壁如說，這時民眾黨需要是內部訴求團結，外部需要很多很多朋友來支援，朋友要多、敵人要少，這時候是展現民眾黨團結的時候，也很感謝各方的朋友支援。

民眾黨 蔡壁如

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