統戰紀錄片爆參選內幕？ 侯漢廷撂醜話「指控這事下場」

YouTuber「八炯」與創作歌手「閩南狼」昨公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露選舉可依附新黨或統促黨，最終新黨侯漢廷選上北市議員。侯漢廷今說，以前綠營控告他是共諜，國安單位與司法皆認證無罪，對於所有指控他拿對岸身分證或共諜者，一律追究法律責任。

侯漢廷在臉書指出，「醜話在前，雖然是一群傻子，然對於所有指控我拿取對岸身分證或共諜者，一律追究法律責任，得不到民事賠償也請你找律師上警局上法院做筆錄。」

侯漢廷酸，說他被「揭發」，他滿懷期待一看，大失所望，就這種咖？海峽導報員工建議一個統派要從政就加入國民黨、新黨、統促黨，能等於這三黨都是中共同路人？那麼親中的趙天麟推薦人入民進黨，等於民進黨全是外遇加親中？他直呼邏輯死亡。

他指出，海峽導報在整個中國不是什麼大媒體，把其中員工的閒聊奉為聖旨，自以為發現了不起的秘密，正好顯見對大陸的無知。

侯漢廷說，他2016年在台灣是一支影片破600萬點閱的網紅，在對岸更有多隻影片破7000萬觀看，是台灣政論節目常客，幫手遊代言、在鳳凰網有專屬影視網站、上央視與愛奇藝等綜藝節目，兩岸政壇小有名氣，被海峽導報人員認識並欣賞，何其自然，就跟他們欣賞周杰倫一樣。

他表示，拿著「海峽導報員工提到侯漢廷」就當成抹紅，對他簡直是種羞辱。

侯漢廷說，在他從政前，央視、北京衛視、東方衛視、東南衛視、福建衛視、海峽衛視、今日頭條、鳳凰網、觀察者網、優酷、微博、愛奇藝都有導演、製作人、總編輯、主持人，乃至知名藝人，肯定、欣賞他。當年他一度接到了騰訊與湖南衛視的綜藝節目通告，因為在台灣被限制出境才無法工作。

侯漢廷說，以前民進黨控告他是共諜，最後國安單位與司法皆認證，一切是子虛烏有的冤案，無罪還他清白之身。無視司法現實，自己幻想有個敵人，再幻想自己揭穿他打倒他，自己十分尊重這種不講證據且毫無理性、作夢的權利。

他指出，最佩服不從軍、滿口反共，卻只會在內部以謠言製造敵人，且以此牟利的人物。鄭運鵬中國台灣不追究、趙天麟親中小三不追究、經濟部允許出口寫中國台灣不追究，只會追究網紅鍾明軒和在野黨，這種雙標，為民進黨護航到底的無恥決心，深感欽佩。

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