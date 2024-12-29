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柯文哲交保被撤銷發回 民眾黨：指柯會逃亡實難服眾

中央社／ 台北29日電

高等法院今天撤銷發回民眾黨主席柯文哲的交保裁定，柯文哲上午都沒有外出，但民眾黨緊急應變小組發出聲明指出，柯文哲沒有逃亡動機，且被限制出境，若認為柯文哲會逃亡實難服眾，若再強令增加巨額交保金，質疑是未達羈押目的誓不罷休。

京華城案被告前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗、台北市議員應曉薇27日獲交保，北檢不服提抗告。高院今天撤銷原裁定，發回北院更裁。北院最快下午傳喚被告等人開庭。

台灣民眾黨中央緊急應變小組透過聲明指出，對此結果深表遺憾與痛心。高等法院基於兩點理由撤銷發回，針對逃亡部分，柯文哲已再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，柯文哲不但沒有逃亡的動機，更何況原裁定已限制住居、出境、出海，柯文哲更沒有逃亡的手段。

民眾黨緊急應變小組表示，在這種情況下，如果還認為柯文哲會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾。

民眾黨緊急應變小組說，柯文哲在京華城案中，並無取得任何不法利益，北檢起訴書中關於收賄只是以「某時地」進行指控，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得。撤銷發回的第2點理由，高院質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，實忽略原裁定所命新台幣3000萬元的重保，已對柯文哲家庭造成極為沉重的負擔。

民眾黨緊急應變小組表示，檢方在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，已非常清楚柯文哲與夫人陳佩琪究竟有多少存款；如再強令增加巨額的交保金，豈非在不具羈押必要性的情況下，「未達羈押之目的誓不罷休。」

民眾黨緊急應變小組說，全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理權利，並將在北院開庭審理時，依規定前往旁聽。

民眾黨緊急應變小組召集人、民眾黨立法院黨團總召黃國昌受訪時表示，這樣的裁定結果對柯文哲非常不公平，也讓大家不能接受；期待也相信北院開庭時，能清楚補充理由，針對高院撤銷發回再做理由補充，希望不要繼續押人取供，柯文哲已經被關押4個月，真的夠久了。

黃國昌說，現在最重要的事，是要確保柯文哲好不容易重獲的自由，不會因為不合理的理由、甚至是因為執政黨政府高層的意思，再度遭到剝奪，這是現在唯一關注的事情。

至於北院何時會再開庭，黃國昌表示，北院不會通知民眾黨，只希望北院在踐行重為裁定的審理程序中，對柯文哲及其辯護團隊，能保障正當法律程序。

台灣民眾黨 柯文哲

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