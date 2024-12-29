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綠委因財劃法圍剿柯志恩 羅智強：民進黨高雄太好選

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
財政收支劃分法修正通過後，高雄市民進黨立委看到國民黨立委柯志恩就上前爭論，昨天更一口氣被多名綠委圍剿。國民黨立委羅智強今聲援柯志恩，批一毛未替高雄爭取的人，反過來譴責幫高雄增加245億元的人，「民進黨在高雄太好選」。圖／聯合報系資料照片
財政收支劃分法修正通過後，高雄市民進黨立委看到國民黨立委柯志恩就上前爭論，昨天更一口氣被多名綠委圍剿。國民黨立委羅智強今聲援柯志恩，批一毛未替高雄爭取的人，反過來譴責幫高雄增加245億元的人，「民進黨在高雄太好選」。圖／聯合報系資料照片

財政收支劃分法修正通過後，高雄市民進黨立委看到國民黨立委柯志恩就上前爭論，昨天更一口氣被多名綠委圍剿。國民黨立委羅智強今聲援柯志恩，批一毛未替高雄爭取的人，反過來譴責幫高雄增加245億元的人，「民進黨在高雄太好選」。

羅智強表示，財劃法修正通過，高雄每年可分到的統籌分配款將增加245億元，總額745億元居6都第3，僅次稅收最多的台北市和人口最多的新北市。

羅智強指出，高雄市長陳其邁認為高雄分得的分配款不夠多，民進黨高雄立委更以此圍剿柯志恩，汙衊柯智恩對不起高雄，但修法後高雄可再增加245億的財源，這8名民進黨立委反而不滿，怪東怪西，怪到柯志恩頭上。

羅智強批，這些立委自己不作功課，不提修法版本，等到在野黨版本通過後，又像小孩子要糖一樣耍賴吵鬧。

羅智強質疑，陳其邁當過行政院副院長，若覺得在野黨的修法版本不夠好，怎麼不請行政院提更好的版本，爭取立委們的支持？

羅智強提到，民進黨立委邱議瑩、黃捷等人昨天在高雄車站天棚啟用典禮上，又拿財劃法圍剿柯志恩，但再怎麼圍剿柯志恩，也無法改變民進黨立委自己不提修法的事實，「更掩飾不了財劃法表決時，邱議瑩等4名民進黨立委落跑，讓在野版本得以過關的事實」。

羅智強說，一毛未替高雄爭取的人，反過來譴責幫高雄增加245億元的人，民進黨怎麼有辦法臉皮這麼厚？

羅智強感嘆，民進黨在高雄太好選、立委太好當，個個練就一張比城牆還厚的臉皮，「換掉光說不練、推卸責任、只講幹話的民進黨，高雄肯定會更好」。

柯志恩 民進黨 羅智強

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