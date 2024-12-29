快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

聽新聞
0:00 / 0:00

「高鐵進高雄市區」是當年韓國瑜提的 陳菁徽：民進黨卡韓

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰昨天宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，和時任高雄市長韓國瑜的主張一樣。國民黨立委陳菁徽今天批評，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰昨天宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，和時任高雄市長韓國瑜的主張一樣。國民黨立委陳菁徽今天批評，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨天宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」，和時任高雄市長韓國瑜的主張一樣。國民黨立委陳菁徽今天批評，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。

陳菁徽表示，有關高鐵南延方案，她也曾在立法院交通委員會質詢過交通部長陳世凱，請陳世凱一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板，當時陳世凱也允諾會在今年底前拍板，要先感謝行政院傾聽民意，肯定民意代表的爭取。

陳菁徽說，高鐵南延計畫明明可以很明快的決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已經不是第一次，只要遇到國民黨就是反對到底。2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民5年多的等待。

陳菁徽認為，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。而當時通過的左營案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。

陳菁徽指出，從韓國瑜市長任內到現在，5年後的今天，可以很明顯的看得出來，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，讓延宕多年的高鐵南延拖延至今才終於確定，這多年的等待，不僅坐實了民進黨政府卡韓的作為，更是卡高雄發展的罪魁禍首，呼籲高雄市的民進黨籍委員，跟民進黨的官員，一定要傾聽民意，勿將政治凌駕民意之上。

民進黨 韓國瑜 高鐵

延伸閱讀

韓國瑜明年1月18日率團參加川普就職 隨團立委曝光

韓國瑜回新北議會娘家 嘆當立法院長「好辛苦」頭髮都掉光

立院昨朝野大亂鬥 韓國瑜原本想公開譴責不開會

批藍白修法要滅國亡台 柯建銘點名韓國瑜是歷史罪人

相關新聞

統戰紀錄片爆參選內幕？ 侯漢廷撂醜話「指控這事下場」

YouTuber「八炯」與創作歌手「閩南狼」昨公開「中國統戰紀錄片下集」，揭露選舉可依附新黨或統促黨，最終新黨侯漢廷選上...

「高鐵進高雄市區」是當年韓國瑜提的 陳菁徽：民進黨卡韓

行政院長卓榮泰昨天宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」，和時任高雄市長韓國...

京華城案4人交保被撤銷發回 民眾黨：違背一般經驗法則

台北地檢署上周偵結京華城案，台灣高等法院今天撤銷交保裁定，民眾黨緊急應變小組表示，對於此結果深表遺憾痛心，民眾黨主席柯文...

辭市政顧問要選民眾黨主席？蔡壁如：單純不想給盧市長惹麻煩

民眾黨前立委蔡壁如最近辭去台中市政府市政顧問一職，有網友質疑她想選黨主席，蔡壁如在臉書回應說，她辭市政顧問單純只是不想給...

高院4理由撤銷柯文哲交保裁定 北院未說明具保為何能防止逃亡

台北地檢署上周依貪汙圖利、收賄等罪起訴民眾黨主席柯文哲涉及京華城及政治獻金等四大案，移審後台北地方法院裁定將羈押中5名被...

綠委因財劃法圍剿柯志恩 羅智強：民進黨高雄太好選

財政收支劃分法修正通過後，高雄市民進黨立委看到國民黨立委柯志恩就上前爭論，昨天更一口氣被多名綠委圍剿。國民黨立委羅智強今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。