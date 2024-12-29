「高鐵進高雄市區」是當年韓國瑜提的 陳菁徽：民進黨卡韓

行政院長卓榮泰昨天宣布高鐵南延屏東確定採「高雄案」，推翻今年1月由行政院前院長蘇貞昌核定的「左營案」，和時任高雄市長韓國瑜的主張一樣。國民黨立委陳菁徽今天批評，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，也坐實了民進黨政府卡韓的作為。

陳菁徽表示，有關高鐵南延方案，她也曾在立法院交通委員會質詢過交通部長陳世凱，請陳世凱一定要尊重民意，爭取以高雄案來作為最終拍板，當時陳世凱也允諾會在今年底前拍板，要先感謝行政院傾聽民意，肯定民意代表的爭取。

陳菁徽說，高鐵南延計畫明明可以很明快的決策，偏偏民進黨用政治討論民生議題已經不是第一次，只要遇到國民黨就是反對到底。2019年韓國瑜擔任高雄市長任內，積極爭取高鐵南延的高雄案，也不斷反映民意，結果民進黨政府就是要硬幹通過左營案，完全忽視高雄民意的展現，等於浪費高雄人民5年多的等待。

陳菁徽認為，高雄車站方案行經左營、鼓山、三民、苓雅、鳳山、大寮等人口密集區，透過中心區持續推動的捷運及輕軌路網、高雄車站客運及公車轉運站計畫，可以有效發揮高鐵延伸效益。而當時通過的左營案，此舉無異於讓乘客搭高鐵「倒退魯」再延伸到屏東，不利於高雄發展。

陳菁徽指出，從韓國瑜市長任內到現在，5年後的今天，可以很明顯的看得出來，民進黨就是政治掛帥，忽視高雄民意聲音，讓延宕多年的高鐵南延拖延至今才終於確定，這多年的等待，不僅坐實了民進黨政府卡韓的作為，更是卡高雄發展的罪魁禍首，呼籲高雄市的民進黨籍委員，跟民進黨的官員，一定要傾聽民意，勿將政治凌駕民意之上。

商品推薦