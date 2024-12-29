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京華城案4人交保被撤銷發回 民眾黨：違背一般經驗法則

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等四大案，上周北檢起訴後移審，北院裁定5名被告交保，北檢立即對當中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，高院今裁定發回更裁。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等四大案，上周北檢起訴後移審，北院裁定5名被告交保，北檢立即對當中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4人提抗告，高院今裁定發回更裁。記者曾吉松／攝影

台北地檢署上周偵結京華城案，台灣高等法院今天撤銷交保裁定，民眾黨緊急應變小組表示，對於此結果深表遺憾痛心，民眾黨主席柯文哲不可能逃亡，可謂違背一般經驗法則實難服眾，緊急應變小組全力支持柯文哲，開庭審理時將依規定前往旁聽。

台北地檢署偵辦京華城及民眾黨政治獻金案，上周起訴並移審台北市前市長柯文哲等人，台北地方法院裁定被告柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲等5人交保，檢方不服判決就前4人提出抗告，台灣高等法院今天撤銷原裁定，預計發回北院更裁。

民眾黨中央緊急應變小組透過聲明表示，對於此一結果深表遺憾與痛心，高等法院基於兩點理由撤銷發回，柯文哲已經再三強調不可能逃亡，同時衡諸客觀情勢，不但沒有逃亡動機，更何況原裁定已經限制住居、出境及出海，柯文哲更沒有逃亡的手段。在此等情況之下，倘若還認為會逃亡，可謂違背一般經驗法則，實難服眾。

緊急應變小組指出，柯文哲在京華城案當中，並無取得任何不法利益，台北地檢署僅以「某時地」指控收賄，缺乏具體事證，根本沒有犯罪所得，而高等法院撤銷發回的第二點理由，質疑具保金額「是否足以形成相當拘束力」，實則忽略原裁定所命3000萬元的重保，已經對柯文哲家庭造成極為沉重的負擔。

緊急應變小組強調，在經過4個月鋪天蓋地的搜索扣押後，檢方其實已經非常清楚，柯文哲與夫人究竟有多少存款，如果再強令增加巨額的交保金，「豈非在不具羈押必要性之情況下，未達羈押之目的誓不罷休？」

緊急應變小組表示，民眾黨全力支持柯文哲捍衛自身清白，爭取公平審理的權利，因此將在開庭審理時，依照規定前往旁聽。

柯文哲 民眾黨

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