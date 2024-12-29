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八炯反共片指宋楚瑜涉統戰 她批這幾個噗攏共編故事辱民主

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
YouTuber「八炯」。本報資料照片
YouTuber「八炯」。本報資料照片

YouTuber八炯與閩南狼近日再貼出對岸統戰紀錄片下集，除影片指出揭露大陸如何收買台灣網紅，更提到對岸統戰處長是親民黨指派人馬，親民黨已發聲明駁斥並予以譴責。國民黨議員柳采葳今痛批，台灣被他們幾個噗攏共，講的好像不是民主社會。

YouTuber八炯昨晚發布「統戰紀錄片下集」，內容稱「福建統戰處處長」不只是台灣人，還是「宋楚瑜那邊派過來的」。親民黨發表聲明駁斥，指該影片假借一通電話，就開始大作文章，如此惡劣低級行徑，如同羅織罪名，入人於罪，該影片製作者必須負起應負的法律責任。

柳采葳說，不管是議員選舉，還是任何選舉，都是以民意為依歸，都是人民選出來的，跟哪個要加入什麼黨選比較好沒有關係，每一個黨都有選上跟落選的，最重要的是自己要如何說服選民爭取支持。

柳批評，在這幾個噗攏共編的故事當中，似乎是只要按照特定的劇本走就一定選得上，這真的是汙辱台灣民主，也汙辱台灣選民。

影片 統戰 親民黨

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