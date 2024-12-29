國際佛光會中華總會長改選 國民黨前立委潘維剛接棒

國際佛光會中華總會昨改選總會長，首度採用電子投票，減少紙張使用且縮短投票時間。在佛光山住持心保和尚監交下，任職6年的趙怡卸下總會長職務，將印信交接國民黨前立委潘維剛。潘強調，「我是星雲大師的弟子，我是永遠的佛光人！」，會努力護持人間佛教和道場。

國際佛光會中華總會昨在佛光山惠中寺新址召開「2024年會員代表大會暨第12屆第1次理監事會議」，全台幹部、會員代表及佛光人共聚一堂，共計2千人出席，會中舉辦幹部改選。佛光山指出，潘維剛接任總會長，副總會長則為趙翠慧、周學文，新任監事長吳欽杉。

潘維剛表示，她一直都在佛光會，但接下總會長職位讓她感受很大責任，她將追隨所有佛光人腳步，共同護持人間佛教和道場，一起實踐菩薩道。

趙怡說，他在6年前接下總會長一職，既榮耀又惶恐，上任後與數十萬名菩薩相互學習，是福報也得到無比歡喜；去年痛失恩師星雲大師，但也見證大師離世後，全球的推崇和緬懷，「大師依然在我們身邊沒有離開，依然手指著前方叮嚀我們繼續向前邁進」，勉勵新任幹部秉持薪火相傳精神，讓佛法繼續照亮他人。

國際佛光會世界總會總會長心保和尚感謝趙怡的辛勤付出，也讚許新任總會長潘維剛願意承擔重責大任，另引用2025年星雲大師的新春祝福，鼓勵大家來年「向前有路，光明在望」，共同邁向光明的未來。

臨時動議宣布第12屆新任理事35名、監事11名當選名單，另授證嘉義中埔分會、燕巢分會和台東關山分會三處新成立分會。 潘維剛接下總會長職位，她坦言感受到很大的責任。圖／佛光山提供 心保和尚擔任監交人，潘維剛（左）從趙怡（右）手中接下國際佛光會中華總會總會長印信。圖／佛光山提供

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