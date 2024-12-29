柯文哲交保高院發回更裁 李彥秀：須以實證博法官信任
民眾黨主席柯文哲涉案被訴後，台北地方法院27日裁定交保，台北地方檢察署不服提抗告，台灣高等法院今裁定發回北院更裁。國民黨立委李彥秀表示，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法感動法官的理性，須以實證博得法官信任，否則可能只剩下重回看守所。
李彥秀表示，今天一早高院撤銷柯文哲的交保裁定，發回北院更裁。高院一方面認為交保不足以避免串證與逃亡，另一方面也指出具保金額過低，這樣的結果透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」，以及當大家聚焦在「受賄罪攻防」的同時，高院更把目光擴及到公益侵占案。
李彥秀說，北院原本有條件的禁止柯文哲接觸同案被告、證人，不僅讓檢方撿到抗告的理由，也讓避免串證的防線出現破口。未來審理期間，柯文哲恐怕只能被軟禁在社會，或是被拘禁在看守所。無論如何，都將大幅壓縮柯文哲與外界聯繫的機會，如果未來再次獲得交保，也需要謹守「沉默是金」的鐵則。
在具保金額方面，李彥秀指出，相較於檢方起訴柯文哲收賄1710萬元，幾近2倍的3000萬元重保，看起來並沒有明顯不相當，但若算上公益侵占的6800萬元，原本3000萬元的交保金，就不被高院買單。
李彥秀認為，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，無法再次感動法官的理性，發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨ALL IN外，更要以實證再次博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所就近看管，才能讓高院心安。
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