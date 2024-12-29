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高院質疑應曉薇有他國護照恐逃亡 昨先透過律師澄清早已註銷
台灣高等法院今天稍早將民眾黨主席柯文哲所涉京華城及政治獻金等四大案，當中柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗4人交保，以4理由撤銷發回北院更裁。高院認為，上述4人均涉犯重罪，有逃亡、勾串共犯或證人之虞。其中應曉薇身懷2本護照，北院原裁定卻漏未審酌此項攸關逃亡與否之重要事實，因此成為發回4大理由之一。
應曉薇昨透過律師發聲明指出，1980年間隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，2010當選台北市議員後，即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，隔年2月10日取得加拿大核發的喪失國籍證明，並於5月10日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證，繳回註銷護照，因此早已無中華民國以外的第二本護照。將帶原始文件向法院說明。
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