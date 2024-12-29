只查出小沈1500?游淑慧曝北檢最大失誤 就看法官心證

民眾黨主席柯文哲京華城、政治獻金案遭起訴。起訴書指柯文哲某時地收沈慶京1500萬賄款，引發輿論質疑掀兩派論戰，有人質疑北檢沒直接金流事證。議員游淑慧認為，這個EXL檔，實務上應該就是帳冊，因除小沈1500這一筆，其他很多筆給錢的人都認了。

游淑慧認為，這次起訴檢察官最大最大失誤，給人最大的失望，就是偵辦過程不斷一點一點地將內容洩露給特定媒體，因特定媒體先前報導加油添醋，導致外界給北檢的期待高如天，但北檢又不能像小叮噹時光機，找出一一的金流證據，尤其這「小沈1500」這一行，給錢、收錢的人都不認，確實讓北檢起訴書變成「某時地」。

游淑慧說，其實北檢起訴書的EXL檔案，包括陳盈助透過人拿300萬到市長室，柯文哲騎著飛輪說「嗯嗯」；范某某在地下室柯文哲親自去拿，從後車廂拿了500萬元給柯，給錢的也認了；還有誰誰誰去台玻拿給李文宗的，也認了。這個起訴書中的每一筆帳冊很多人都認了，就看法官心證。若其他筆都屬實，能否硬說1500是推論，這也要看法官的心證，但也不能硬說，為何EXL寫的1500不是錢，為何其他的都是錢？

游淑慧昨天在政論節目中認為，有人質疑起訴書中的EXL檔，怎麼會是證據？1500是推論出來的？但她認為，這個實務上就叫做帳冊，這次檢方起訴書花了九大頁，一筆一筆去查證裡面的人事時地物，檔案內很多給錢的人都認了，包括時間、地點、給錢方式，小沈1500只是其中的一行。

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