【專家之眼】台北101改名台灣101？

最近民進黨立委郭國文質詢101大樓董事長時表示，101大樓應該是國家層級，所以建議把台北101定位或變成台灣101，101董事長賈永婕聽了之後，當場贊同，還說可以考慮改名。

消息一出，輿論嘩然。媒體調查發現，絕大部分民眾都反對改名。許多人覺得這個主意很無聊、很政治，純屬沒事找事。台北市長蔣萬安在回答議員質詢時還說，改成民主進步101可能更令民進黨滿意，似有暗諷民進黨把「台灣」據為己有之意。有的網友甚至譏刺說，乾脆改名叫清德寶塔更好。

姑且不論改名是否有政治動機，光從現實面考量，就十分不划算。首先，更名之後，要連帶修改站名、商標名等等，所費不貲。其次，101大樓有超過20年的歷史，早已成為台北的重要地標，Taipei 101是來台觀光的外國人不容錯過的景點。試想，倘若「巴黎鐵塔」改名「法國鐵塔」，「比薩斜塔」改名「義大利斜塔」，大家恐怕會誤以為什麼地方生出了新的鐵塔和斜塔，而原有的世界知名地標，就這麼莫名其妙消失了。

所以重點不在名字的層級，而在經營得好不好，有沒有足以傲人的特色。以網球四大滿貫賽為例，澳網、法網及美網都是「國家」層級，唯獨溫網是「鄉鎮」層級，可它偏偏是舉世公認的網球最高殿堂，因為歷史最悠久，也擁有為數最多、最優質的草地球場，頂尖網球選手皆以奪得溫網金盃為畢生榮耀。溫布頓雖然只是倫敦西南的小鎮，每年賽季卻吸引50萬人到此參訪。大家都知道這是位於英國的比賽，從未聽說誰要把它改名為「英國網球公開賽」。所謂「提升層級」的主意，不僅沒有必要，還可能適得其反，將累積多年的聲譽和成果毀於一旦。

民進黨一向很強調在地化、多元化，甚至希望透過凸顯地方特色而達到國際化的目標。怎麼現在卻反而想強行冠上國家層級之名，消滅地方特色呢？

猶記得2016年諾貝爾經濟學獎得主迪頓來台演講，有人問他如何讓世界看見台灣？他說台灣已經很有名了，不必擔心。郭國文所主張的「台灣101」，或許反映的就是這種深怕台灣被無視的焦慮。焦慮的症候之一，便是許多影視作品及藝文展演都搶著以台灣為主題，連國立歷史博物館也強調定位為「一座貢獻給理解台灣近現代社會文化發展史的博物館」，其結果就是讓六萬件中華文物束之高閣，展示內容與其他許多強調台灣主題的博物館大同小異。

所幸「台灣101」事件鬧沒幾天，賈董就火速改口，而郭立委也急忙撇清。可見，大部分國人的腦袋夠清醒，不會因為怕台灣被無視，就犯下嚴重的低級錯誤。只是，其他大大小小因過度強調台灣而泛濫成災的文化一元化與枯燥化現象，又有多少人關心呢？

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