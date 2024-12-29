冷眼集／人民還能期待進口蛋真相嗎？

從進口蛋到進口豬補貼一連串爭議，讓農業部與中央畜產會長期權責不明的畸形體制現形，畜產會董事長懸缺逾一年，如今由雲林縣前縣長蘇治芬接任董座，農業部該如何遂行監督之責？接下來是要大刀闊斧整治畜產會，還是放任積重難返？是外界關心焦點。

二○○○年依畜牧法成立的中央畜產會，其任務目的是建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷，協助畜牧產業逐步調整產業結構。也因長期被委託執行農業部制定的畜牧政策，每年接受政府七億到十幾億不等補助，然而畜產會每年高達九成以上收入靠政府補助，卻不受監督，才會爆發超思進口蛋這樣的弊案。

監察院監委今年八月才糾正農業部五大缺失，指畜產會在辦理計畫過程，對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部有失監管之責。

連審計部報告也直指，畜產會四項委辦補助措施的進度落後，可見農業部不只在進口蛋案上明顯有失職，長期管不動畜產會，也讓畜產會成了有權無責的巨獸。

雲林縣作為農業大縣、畜禽產業重鎮，曾任兩屆雲林縣長的蘇治芬，無疑具備豐富的實務經驗，在超思案偵辦結果未明的此時接任，要檢視蘇治芬是否勇於任事，端看她要不要先交代清楚雞蛋案真相及金流，後續改革，也得看農業部是否有扛責的覺悟。

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