聽新聞
0:00 / 0:00
冷眼集／人民還能期待進口蛋真相嗎？
從進口蛋到進口豬補貼一連串爭議，讓農業部與中央畜產會長期權責不明的畸形體制現形，畜產會董事長懸缺逾一年，如今由雲林縣前縣長蘇治芬接任董座，農業部該如何遂行監督之責？接下來是要大刀闊斧整治畜產會，還是放任積重難返？是外界關心焦點。
二○○○年依畜牧法成立的中央畜產會，其任務目的是建立產銷調節機制，達到事前預警、穩定產銷，協助畜牧產業逐步調整產業結構。也因長期被委託執行農業部制定的畜牧政策，每年接受政府七億到十幾億不等補助，然而畜產會每年高達九成以上收入靠政府補助，卻不受監督，才會爆發超思進口蛋這樣的弊案。
監察院監委今年八月才糾正農業部五大缺失，指畜產會在辦理計畫過程，對於貿易商資格、驗收作業、履約情形、經費核銷及雞蛋銷毀等作業程序均涉有違失，農業部有失監管之責。
連審計部報告也直指，畜產會四項委辦補助措施的進度落後，可見農業部不只在進口蛋案上明顯有失職，長期管不動畜產會，也讓畜產會成了有權無責的巨獸。
雲林縣作為農業大縣、畜禽產業重鎮，曾任兩屆雲林縣長的蘇治芬，無疑具備豐富的實務經驗，在超思案偵辦結果未明的此時接任，要檢視蘇治芬是否勇於任事，端看她要不要先交代清楚雞蛋案真相及金流，後續改革，也得看農業部是否有扛責的覺悟。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言