蘇治芬將掌畜產會 在野批酬庸

農業部昨宣布由雲林縣前縣長、民進黨前立委蘇治芬接任中央畜產會董事長。民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑，民進黨主席賴清德再次大剌剌酬庸蘇治芬，將國營事業用來派系分贓。民眾黨立委張啓楷呼籲蘇治芬上任後能交代進口雞蛋案真相及金流，明確回應如何結案。

農業部表示，中央畜產會是國內畜產品產銷調節及督導禽畜產品衛生的重要法人組織，對於畜牧產業的永續發展扮演關鍵角色，將借重蘇治芬在政策推動及實務執行上的豐富經驗，推動中央畜產會的組織改革，提升行政效能。

蘇治芬日前才捲入台灣金聯董座的人事風波中，黃國昌表示，台灣金聯前董事長呂政璋的教訓殷鑑不遠，賴清德卻仍執意為之，可見在賴心中根本不甩人民，拿國家資源收買安撫黨內派系，鞏固政治權力。他說，不要說期待進口蛋弊案可還原真相，在蘇治芬主導下的畜產會不要發生更嚴重的弊案，就真的很偷笑。

民眾黨立委張啓楷也說，畜產會進口雞蛋爭議未結案，經此風暴後，畜產會內部已烏煙瘴氣，林聰賢請辭後，由農業部常務次長杜文珍代理，此一人事案懸缺一年多至今，盼蘇治芬上任後能勇於任事、交代進口雞蛋案真相及金流，明確回應如何結案，不要掩蓋事實、愧對民眾。

國民黨立委張嘉郡表示，以蘇治芬的經驗與能力，這個任命是大材小用，期許蘇治芬在新職能發揮所長，持續為台灣農業升級打拼。

農業部表示，雲林縣作為國內畜禽產業重鎮，蘇治芬曾任兩屆雲林縣長，長期關注產業動態，對台灣農業及畜牧產業有深厚的了解。期待蘇治芬接任董事長，持續為畜產會帶來嶄新的格局與發展動力。

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