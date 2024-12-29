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勞動部就安基金弊端 審計部已送新北檢

聯合報／ 記者王千豪葉冠妤／台北報導
勞動部。記者林伯東／攝影
勞動部。記者林伯東／攝影

勞動部霸凌案牽扯出「就業安定基金」被濫用問題。審計部繼十九日提出第一份調查報告，發現近三年「媒體政策及業務宣導費」及「推展費」共計五一七四萬元與就安基金用途規定不符；二十七日再完成第二份報告，調查發現勞發署北分署三節禮品採購投標廠商間疑有刻意不為競爭，另有宣導品流向未明，審計部已密送新北地方檢察署參辦。

審計部調查報告指出，勞發署北分署運用就業安定基金推展費採購三節禮品，民國一一二至一一三年度共計辦理五次三節禮品採購，合計採購一萬一千份，分送九百八十一份、列支一百八十三萬餘元，投標廠商間疑有刻意不為競爭之情事，且勞動部與北分署經管部分宣導品疑流向未明。

至於立委關切勞發署北分署前分署長謝宜容疑用公帑裝潢辦公室等，審計部報告指出，北分署一一二年度辦理「新莊本部空間美化整修工程」採購案，預算金額一四五萬元，實際列支經費一四三萬餘元，經費來源為就安基金的一般房屋修護費，整修範圍為二樓東側休息區、三樓交誼廳及討論室、二至四樓東側陽台綠美化，未包含分署長辦公室。

不過，北分署列支三萬九千元裝設分署長辦公室軌道燈，以小額採購辦理，合計十七盞。

勞動部表示，審計部十九日已寄來第一份請勞動部回覆的來函，針對部分活動跟宣傳品的項目支出約五一七四萬元，和就安基金的法定用途是否關聯性低，將依審計部要求於一個月內正式回覆。

勞動部長洪申翰強調，如果經查確有名目使用不符，將啟動法定追回程序。

勞動部說，前天再收到審計部第二份來函，將在一個月內，提出未來就安基金強化管理把關的機制方案，供外界檢視，這裡面也會積極回應審計部來函所提到的機制缺失。

勞動部 就業安定基金 辦公室

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