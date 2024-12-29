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二備金保留率高 主計總處：再督促部會編列執行

聯合報／ 記者黃婉婷張曼蘋屈彥辰蔡晉宇／台北報導

各部會二備金保留率高，更被藍委抓包拿去美化外牆、汰換空調，淪「小金庫」，綠也喊話謹慎使用。行政院主計總處稱，近年申請動支者眾多，但審核嚴格，去年度核准動支數占各機關申請動支數僅約百分之七十七點六，將持督促機關詳實編列執行，避免保留數偏高或連續幾年未動支。

國民黨立委賴士葆說，他質詢過審計長，審計長也答不太出來。這種心態是「先占先贏」，把政府的錢放到自己口袋裡，好比小朋友蝦子，先把幾隻藏起來，再去吃公家的，公家的吃完了再來吃自己藏的。這也代表預算都是浮濫的，沒有看到需求就先匡列，匡列後也用不完。

民進黨立院黨團副書記長林楚茵表示，支持二備金謹慎使用，要合乎法律規範。

面對外界質疑，主計總處說明，近年中央各機關因政事臨時需要、業務量增加、配合法律、計畫修正，為此增加經費申請動支二備金者為數頗鉅。

主計總處說，二○二三年度二備金整體執行率已達百分之九十四，尚屬良好，少部分案件有註銷數、保留數較高或連續兩年以同一事由動支等情事，主因是執行過程情形變化、未屆履約期限及未完成驗收等環境客觀因素所致，將持續督促各機關詳實編列預算與嚴格執行。

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