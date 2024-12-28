韓國瑜率特使團參加川普就職 立院3黨5立委名單確定

美國總統當選人川普將在明年1月20日就職，總統賴清德邀請立法院長韓國瑜擔任特使團長。隨團的各黨立委已確定，國民黨由李彥秀、葛如鈞陪同，民進黨為王定宇、陳冠廷，民眾黨是陳昭姿。

立法院國際事務處日前發文，請民進黨、國民黨各推派2人，民眾黨推派1人，與韓國瑜出席美國總統就職典禮，由韓國瑜擔任團長，特使團將在2025年1月18日到24日出訪美國。

民進黨採指派方式，由外交及國防委員會召委王定宇、立委陳冠廷出席。民眾黨確定由陳昭姿出席。國民黨方面，由於有許多國民黨立委登記報名，決定採抽籤決定隨團人選，最終由李彥秀、葛如鈞出席。

日前傳出，立法院三讀通過3大爭議法案，會讓韓國瑜擔任特使團長的決定生變，但據了解，韓國瑜擔任團長，是由府方高層親自致電邀請，因此並未生變。

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