快訊

更裁還駁回？柯文哲交保北檢抗告 高院明早9點公布結果

對嗆挺麥當勞雄中生「來找我討論」 雄中校長：只想保護學生

川普有意暫緩禁抖音 政院：不影響台灣公部門限制

中央社／ 高雄28日電

美國總統當選人川普有意暫緩熱門短影音平台TikTok禁令，外界關注台灣公部門抖音禁令是否因此調整。政院指出，台灣是限制公部門使用有資安疑慮產品，無涉美國規範，且TikTok等社群平台資安疑慮皆未排除，目前並無規劃調整政策。

川普日前表態支持熱門短影音平台TikTok繼續在美國營運至少一段時間，並向聯邦最高法院聲請暫緩執行短影音平台TikTok「不賣就禁」新法，讓他在明年1月20日就職後，有時間尋求「政治解決方案」。

外界關注台灣公部門抖音禁令是否會跟進調整，政院人士對中央社記者說明，台灣自2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，便限制公部門資通設備及所屬場域使用抖音、TikTok（國際版）、小紅書等危害國家資通安全產品，避免使用者相關數據或資訊遭這類有資安疑慮的產品傳送，危害國家資通安全。

政院人士強調，前述限制使用原因，是限制公部門使用有資安疑慮的產品，與美國最高法院判決並無相涉。

他表示，政府是以國家資安的角度進行管理，目前相關資安疑慮皆未有排除，故尚無調整政策的規劃。

TikTok 美國 資安

延伸閱讀

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

2025年5大吸睛事 川普2.0、足球熱、印度大壺節、BTS合體回歸…

美媒：川普欲取消債限 可能獲民主黨奧援

相關新聞

綠委揪團採購類海軍版防寒夾克 海軍：一般商業行為

前總統蔡英文平時穿著一件海軍提供的制式Gore-Tex材質防寒大衣，有綠委以將「稍微去除軍方特徵」後，揪團採購。海軍司令...

罷團公布提議書達標 葉元之：台灣還要亂多久

國民黨籍新北市板橋東區立委葉元之遭團體發動罷免；罷團今天表示，第一階段罷免提議書上星期已達標，今天公布送給葉元之當生日賀...

綠委不畏寒風清洗彩虹地景 盼多元平權促西門繁榮

民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、沈伯洋今天前往西門清洗彩虹地景。吳沛憶指出，彩虹地景象徵台灣性別平權與民主自由的領先地位，而清...

限定海軍裝改民進黨黨服 徐巧芯：王定宇公器私用

國民立委徐巧芯爆料，民進黨立委王定宇找海軍軍服廠商把外界無法購買的軍服去識別化，並將標籤ROC Navy改「Team T...

軍裝改黨服王定宇非首例 738空軍一號代號都變928民進黨慶

民進黨立委王定宇在黨團內發起團購海軍樣式防寒夾克，遭國民黨立委徐巧芯批評「把軍服變黨服」已涉及公器私用。海軍方面表示，新...

應曉薇遭疑雙重國籍 律師發聲明：當選即放棄加拿大籍

台北市議員應曉薇涉京華城案遭起訴，疑因有2本護照，導致辦保程序延宕，遭民進黨市議員質疑有雙重國籍。應曉薇下午透過律師聲明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。