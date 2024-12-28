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民主陷危機 王美琇：2025年啟動守護台灣全民運動

中央社／ 台北28日電

「519行動組合」召集人、新台灣和平基金會董事長王美琇今天宣布，因應轉型正義推動困難與內部民主尚未鞏固，明年將啟動「守護台灣全民運動」，以民主危機與歷史記憶傳承為雙主軸，結合進步公民力量，展開全國巡迴演講。

2025「民間轉型正義推動－北區共識營」今天下午登場，519行動組合召集人王美琇致詞表示，歷史記憶、轉型正義與民主鞏固三者環環相扣，台灣歷史記憶傳承深化程度與速度不夠，轉型正義推動困難則造成民主鞏固出問題，以國會亂象為例，藍白兩黨傷害國家憲政秩序，即是轉型正義做得不夠。

王美琇指出，如果年輕世代對台灣歷史無感，如何辨別民進黨與國民黨的差別，如何看透民眾黨主席柯文哲的虛妄。面對黨國遺緒或有人稱為黨國餘孽依然在政壇上為所欲為，甚至是中國在滲透裂解台灣，年輕人倘若沒有歷史記憶，如何看透台灣的民主危機。

王美琇解釋，明年起將啟動「守護台灣」全民運動，以歷史記憶傳承與民主危機為運動雙主軸，結合全國進步公民力量展開包括網路等全國巡迴演講，必須陸戰與空戰並行，讓年輕人知道台灣的國家與民主危機，一群人的力量一定可改變台灣，讓政治能量與效益加倍擴大。

東吳大學政治學系教授陳俊宏表示，現階段全球民主正在倒退中，而台灣的民主轉型與其他國家不同，不是德國也不是南非，台灣過去30多年的民主化是一種「分期付款式」民主，直到前總統蔡英文2016年全面執政後，才有辦法全面推動轉型正義工程，且推動過程中，仍有很多既存威權遺緒沒有辦法解決。

陳俊宏說明，台灣很多公共領域仍存在紀念獨裁者的記憶，但看不到抵抗獨裁者的記憶，他去年帶德國訪團參觀人權博物館、安康接待室，之後到中正紀念堂，訪團成員覺得精神錯亂，因為台灣人一方面紀念威權體制下的政治受難者，另一方面在首都卻有大型紀念獨裁者的建築，這是台灣人要嚴肅面對的問題。

陳俊宏提到，聯合國談Never Again（永不重蹈覆轍）有5大支柱，分別是歷史真相的還原、政治受難者的賠償、對加害者的究責、透過制度的改革如何保證不再發生與集體記憶的保存。轉型正義有其未來性，透過處理過去、思考不民主的過去，探索共同的民主未來。

轉型正義 運動

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