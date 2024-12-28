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綠委揪團採購類海軍版防寒夾克 海軍：一般商業行為

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
前總統蔡英文平時穿著一件海軍提供的制式Gore-Tex材質防寒大衣。圖/取自蔡英文IG影片
前總統蔡英文平時穿著一件海軍提供的制式Gore-Tex材質防寒大衣。圖/取自蔡英文IG影片

前總統蔡英文平時穿著一件海軍提供的制式Gore-Tex材質防寒大衣，有綠委以將「稍微去除軍方特徵」後，揪團採購。海軍司令部今天表示，民眾自行接洽製造商購買「類款夾克」，屬一般商業行為，與海軍無涉。

媒體報導，國民黨立委徐巧芯爆料，立院外交及國防委員會王定宇將外界買不到的「ROC Navy」海軍外套，改成民進黨版「Team Taiwan DPP」，還開團購讓民進黨員限量購買。徐巧芯也轉述海軍對此事回應指出，海軍新式防寒夾克為海軍官兵制式服裝，並未開放民眾購買，且該款式防寒夾克智慧財產權為海軍所有。

根據王定宇國會辦公室向同黨籍立委辦公室發出便箋指出：「小英海軍風衣外套」原屬海軍軍服，外界無法買，王定宇特別找到原廠供應商，稍微去除軍方特徵後，「將ROCNavy改成成Team Taiwan DPP」，破例開放一次限量購買。而風衣是Gore-Tex正廠品牌，原價1萬6千元，沒有現貨，量身訂做。

對此，海軍司令部今天發出回應表示，海軍新式防寒夾克為海軍官兵服裝，並未開放民眾購買；但民眾自行接洽製造商購買「類款夾克」，屬一般商業行為，與海軍無涉。

海軍司令部 王定宇

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