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綠委不畏寒風清洗彩虹地景 盼多元平權促西門繁榮

中央社／ 台北28日電
民進黨立委吳沛憶（右5）28日在台北舉行西門彩虹地景公益行動記者會，邀請同黨籍立委蘇巧慧（右6）、沈伯洋（左6）、台北市議員林亮君（右2）與友洗社創創辦人林立青（右）等人，共同用實際行動讓西門町彩虹地景在新年前夕煥然一新。中央社
民進黨立委吳沛憶（右5）28日在台北舉行西門彩虹地景公益行動記者會，邀請同黨籍立委蘇巧慧（右6）、沈伯洋（左6）、台北市議員林亮君（右2）與友洗社創創辦人林立青（右）等人，共同用實際行動讓西門町彩虹地景在新年前夕煥然一新。中央社

民進黨立委吳沛憶、蘇巧慧、沈伯洋今天前往西門清洗彩虹地景。吳沛憶指出，彩虹地景象徵台灣性別平權與民主自由的領先地位，而清洗活動已邁入第3年，盼「彩虹經濟」在新的一年持續促進西門商圈繁榮。

不畏天氣冷颼颼，吳沛憶今天上午偕蘇巧慧、沈伯洋，台北市議員林亮君、西門徒步商圈理事長劉金龍、友洗社創創辦人林立青等人，舉行「西門彩虹亮晶晶，台灣異同挺多元」記者會，以高壓水柱清洗西門町彩虹地景。

吳沛憶指出，西門町2024年吸引超過2600萬人次遊客，西門彩虹地景與紅樓更是焦點所在，希望西門町在「價值觀光」願景下，於2025年成為世界級地標，以彩虹地景向全球分享台北的驕傲。

吳沛憶表示，這片地景象徵台灣性別平權與民主自由的領先地位，而活動已經連續舉辦第3年，盼「彩虹亮晶晶」能成為常態的年度傳統，讓每年歲末都充滿光與希望，吸引更多國內外遊客來到西門町，用多元平權的「彩虹經濟」促進西門商圈的繁榮。

蘇巧慧提到，民意代表如同串接資源與需求的平台，透過推動性別多元與婚姻平權，展現台灣的多元價值，讓世界看見台灣的進步精神。

沈伯洋強調，同婚通過後相關權益仍需努力，要完善行政措施，讓政策更平等。沈伯洋比喻，社會的進步如同比賽，需要每個人的加油打氣，透過支持與關注才能繼續推動平等與多元的價值。

林亮君表示，同性婚姻合法只是起點，性平之路仍需努力完善配套措施，彩虹地景不僅象徵性別平權，也體現台灣對弱勢的友善關懷，讓無家者透過專業改變生活，展現公益與性平結合的美好願景。

吳沛憶 沈伯洋 西門町

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